FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve anlaşma sağlandı! 2 imza 2 ayrılık

Milli araya lider giren Fenerbahçe'de moraller yerinde. Eksiklerini değerlendirmeye alan sarı-lacivertli kulüp ocak ayı için şimdiden planlarını yapmaya başladı. Teknik kadro ve yönetim 4 futbolcu ile ilgili kararını verdi.

Sarı-lacivertlilerde, milli araya girilirken savunma hattındaki isimler dikkat çekiyor. Hem kalede hem de defansta birçok önemli isim milli takıma seçilerek öne çıktı. Kalede Altay Bayındır ve Berke Özer ile stoperler Tisserand, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Novak ve Attila Szalai milli takım oyuncuları olarak göze çarptı.