Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve anlaşma sağlandı! 2 imza 2 ayrılık

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve anlaşma sağlandı! 2 imza 2 ayrılık

Son dakika spor haberi: Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda başarı hedefleyen Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yeni bir yapılanma içine girdi. Sezona birçok takviyeyle giren sarı-lacivertliler, ligde ilk 8 hafta sonunda topladığı 19 puanla zirvede yer alıyor. Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Kanarya'da, kadrodaki mevcut oyuncularla ilgili de kararlar alınmaya başlandı. Portekizli çalıştırıcının sunduğu rapora göre hareket eden yönetim 2 isme imza attıracak. Öte yandan Fenerbahçe'de 2 yıldızla yollar ayrılacak. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 17:21
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve anlaşma sağlandı! 2 imza 2 ayrılık

Milli araya lider giren Fenerbahçe'de moraller yerinde. Eksiklerini değerlendirmeye alan sarı-lacivertli kulüp ocak ayı için şimdiden planlarını yapmaya başladı. Teknik kadro ve yönetim 4 futbolcu ile ilgili kararını verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve anlaşma sağlandı! 2 imza 2 ayrılık

Sarı-lacivertlilerde, milli araya girilirken savunma hattındaki isimler dikkat çekiyor. Hem kalede hem de defansta birçok önemli isim milli takıma seçilerek öne çıktı. Kalede Altay Bayındır ve Berke Özer ile stoperler Tisserand, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Novak ve Attila Szalai milli takım oyuncuları olarak göze çarptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve anlaşma sağlandı! 2 imza 2 ayrılık

4 FUTBOLCU İÇİN KARAR VERİLDİ
Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan 4 isim ile ilgili teknik kadro ve yönetimin kararı netleşti. 2 isim için imza kararı verilirken 2 isme ayrılık yolu gözüktü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve anlaşma sağlandı! 2 imza 2 ayrılık

FERDİ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Milliyet'in haberine göre; Vitor Pereira'nın mutlaka takımda kalması gerektiği yönünde görüş bildirdiği Ferdi Kadıoğlu ile her konuda anlaşma sağlandı. Yıldız futbolcu ile ara transfer döneminde resmi imzalar atılacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve anlaşma sağlandı! 2 imza 2 ayrılık

SERBEST KALMA MADDESİ 15 MİLYON EURO
Ferdi kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayacak olan 5 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 1.750 bin Euro alacak. Yönetim ayrıca sözleşmesine de 15 milyon Euro'ya serbest kalır maddesini de ekleyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve anlaşma sağlandı! 2 imza 2 ayrılık

BERKE ÖZER'YE YENİ SÖZLEŞME!
Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Berke Özer ile de sözleşme mutlaka uzatılmalı raporunu verdi. Yönetimin ise futbolcuyu takımda tutmak için önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve anlaşma sağlandı! 2 imza 2 ayrılık

KALMAK İSTİYOR
İki sezon görev yaptığı Belçika'nın Westerlo takımında gelişim kaydeden 21 yaşındaki genç file bekçisinin de Fenerbahçe'de kalmak istediğini yönetime bildirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve anlaşma sağlandı! 2 imza 2 ayrılık

SERDAR AZİZ İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Öte yandan Serdar Aziz ve Jose Sosa ile ilgili ise taviz verilmeme kararı alındı. Pereira takımın dengesini bozacak rakam isterse Serdar Aziz ile de yollar ayrılabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve anlaşma sağlandı! 2 imza 2 ayrılık

PEREIRA SOSA'YI İSTEMİYOR
Geçen sezonun başında takıma transfer olan Jose Sosa bu sezon sakatlığı sebebiyle maçları kaçırdı. Portekizli teknik adam, Jose Sosa'yı takımda kesinlikle istemediğini yönetime bildirdi. Pereira "Sosa'dan çok fazla fayda sağlayamadım" dedi.

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