FENERBAHÇE HABERLERİ: Ve anlaşma sağlandı! 2 imza 2 ayrılık

Milli araya lider giren Fenerbahçe'de moraller yerinde. Eksiklerini değerlendirmeye alan sarı-lacivertli kulüp ocak ayı için şimdiden planlarını yapmaya başladı. Teknik kadro ve yönetim 4 futbolcu ile ilgili kararını verdi.
Milli araya lider giren Fenerbahçe'de moraller yerinde. Eksiklerini değerlendirmeye alan sarı-lacivertli kulüp ocak ayı için şimdiden planlarını yapmaya başladı. Teknik kadro ve yönetim 4 futbolcu ile ilgili kararını verdi.
Sarı-lacivertlilerde, milli araya girilirken savunma hattındaki isimler dikkat çekiyor. Hem kalede hem de defansta birçok önemli isim milli takıma seçilerek öne çıktı. Kalede Altay Bayındır ve Berke Özer ile stoperler Tisserand, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Novak ve Attila Szalai milli takım oyuncuları olarak göze çarptı.
4 FUTBOLCU İÇİN KARAR VERİLDİ
Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan 4 isim ile ilgili teknik kadro ve yönetimin kararı netleşti. 2 isim için imza kararı verilirken 2 isme ayrılık yolu gözüktü.
FERDİ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Milliyet'in haberine göre; Vitor Pereira'nın mutlaka takımda kalması gerektiği yönünde görüş bildirdiği Ferdi Kadıoğlu ile her konuda anlaşma sağlandı. Yıldız futbolcu ile ara transfer döneminde resmi imzalar atılacak.
SERBEST KALMA MADDESİ 15 MİLYON EURO
Ferdi kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayacak olan 5 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 1.750 bin Euro alacak. Yönetim ayrıca sözleşmesine de 15 milyon Euro'ya serbest kalır maddesini de ekleyecek.
BERKE ÖZER'YE YENİ SÖZLEŞME!
Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Berke Özer ile de sözleşme mutlaka uzatılmalı raporunu verdi. Yönetimin ise futbolcuyu takımda tutmak için önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlayacağı öğrenildi.
KALMAK İSTİYOR
İki sezon görev yaptığı Belçika'nın Westerlo takımında gelişim kaydeden 21 yaşındaki genç file bekçisinin de Fenerbahçe'de kalmak istediğini yönetime bildirdi.
SERDAR AZİZ İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Öte yandan Serdar Aziz ve Jose Sosa ile ilgili ise taviz verilmeme kararı alındı. Pereira takımın dengesini bozacak rakam isterse Serdar Aziz ile de yollar ayrılabilir.
PEREIRA SOSA'YI İSTEMİYOR
Geçen sezonun başında takıma transfer olan Jose Sosa bu sezon sakatlığı sebebiyle maçları kaçırdı. Portekizli teknik adam, Jose Sosa'yı takımda kesinlikle istemediğini yönetime bildirdi. Pereira "Sosa'dan çok fazla fayda sağlayamadım" dedi.