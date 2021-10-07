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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de yönetim Vitor Pereira'yı Mesut Özil konusunda uyardı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yıldız futbolcu Mesut Özil arasında soğuk rüzgarların estiği öne sürülürken konuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 09:40
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de yönetim Vitor Pereira'yı Mesut Özil konusunda uyardı!

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe yönetiminin ikili arasında son günlerde esen soğuk rüzgarları dağıtmak adına Portekizli teknik adam ile bir araya geldiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de yönetim Vitor Pereira'yı Mesut Özil konusunda uyardı!

Yöneticilerin, Pereira'ya "Mesut Özil dünyanın en önemli orta saha oyuncularından... Onu transfer ederek taraftarımızı çok mutlu ettik. Ancak şu an forma bulamıyor... Mesut Özil'e büyük yatırım yaptık" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de yönetim Vitor Pereira'yı Mesut Özil konusunda uyardı!

Bu açıklamalar sonrası tüm gözler Vitor Pereira'ya çevrildi. Portekizli hocanın milli ara sonrasında Mesut Özil'e forma verip vermeyeceği merak ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de yönetim Vitor Pereira'yı Mesut Özil konusunda uyardı!

Bilindiği gibi Mesut Özil, Eintracht Frankfurt maçında müthiş bir futbol ortaya koymuş ve performansıyla alkış almıştı. Ancak son oynanan Kasımpaşa maçında kenarda ısınmış sonrasında da oyuna giremeyince yeleğini fırlatmıştı. Bu olay uzun süre gündemden düşmemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de yönetim Vitor Pereira'yı Mesut Özil konusunda uyardı!

Mesut Özil fizik gücü eksik oludğu için eleştiriliyor. Ancak yıldız futbolcu, ikili mücadele kazanma istatistiğinde takım arkadaşlarını geride bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de yönetim Vitor Pereira'yı Mesut Özil konusunda uyardı!

Yüzde 50 ikili mücadele kazanma yüzdesiyle oynayan Mesut Özil girdiği 28 ikili mücadelenin 14'ünü kazanmayı başardı. Mesut Özil kritik maçlarda asist ve gollere imza attı.

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