FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de yönetim Vitor Pereira'yı Mesut Özil konusunda uyardı!

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe yönetiminin ikili arasında son günlerde esen soğuk rüzgarları dağıtmak adına Portekizli teknik adam ile bir araya geldiği öğrenildi.

Yöneticilerin, Pereira'ya "Mesut Özil dünyanın en önemli orta saha oyuncularından... Onu transfer ederek taraftarımızı çok mutlu ettik. Ancak şu an forma bulamıyor... Mesut Özil'e büyük yatırım yaptık" ifadelerini kullandığı öğrenildi.