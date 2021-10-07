FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası! İşte o istatistikler

F.Bahçe'de ilk 8 hafta istatistikleri, Vitor Pereira'nın takıma vurduğu mührü gösteriyor. Sarı-lacivertliler geçen sezona oranla bu sezon daha çok savaşan+koşan ve savunmada sağlam bir ekip görüntüsü verirken, 'takım oyunu' ön plana çıkmış durumda.

Maç başına 116-117 km. arası bir mesafe tutturan Kanarya, an itibarıyla ligin en çok koşan takımı... Futbolcular son Kasımpaşa maçında da Rizespor'un (119.6) ardından en çok mesafe kat eden ekip (119.2) oldu.