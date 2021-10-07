FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası! İşte o istatistikler

F.Bahçe'de ilk 8 hafta istatistikleri, Vitor Pereira'nın takıma vurduğu mührü gösteriyor. Sarı-lacivertliler geçen sezona oranla bu sezon daha çok savaşan+koşan ve savunmada sağlam bir ekip görüntüsü verirken, 'takım oyunu' ön plana çıkmış durumda.
Maç başına 116-117 km. arası bir mesafe tutturan Kanarya, an itibarıyla ligin en çok koşan takımı... Futbolcular son Kasımpaşa maçında da Rizespor'un (119.6) ardından en çok mesafe kat eden ekip (119.2) oldu.
CEZA SAHASINA GİRİŞ YASAK!
Mesut Özil'in bile geçen sezona oranla koşu, top kapma ve ikili mücadele kazanma oranları ciddi ölçüde yükselmiş durumda. Pereira'nın bir başka başarısı savunma.... Sarı-lacivertliler kalesinde gördüğü 6 golle bu alanda da ligin en iyisi.