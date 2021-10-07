FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 7 yıldız performansıyla ön plana çıktı! İşte o isimler

Teknik direktör Vitor Pereira ile ligde 8 maçta topladığı 19 puanla milli araya lider giren Fenerbahçe'de bazı oyuncular performanslarıyla dikkat çekti. Hürriyet'te yer alan habere göre Altay lig ve Avrupa'da 12 maçta da 90'ar dakika giyerek takımın en fazla sahada kalan ismi olarak öne çıkarken, defansta Kim, Szalai, orta sahada kaptan Gustavo, Mesut ve Ferdi, fovette ise Valencia performanslarıyla en dikkat çeken isimler oldu.
Altay Bayındır: 12 maçta 1088 dakika sahada kalan Altay takımın en fazla oynayan ismi. 12 maçta 12 gol yerken, 4 maçta kalesini gole kapattı.
Kim Min-Jae: Fenerbahçe'de yılın transferi olarak öne çıkan 24 yaşındaki Güney Koreli yıldız, 7 lig 2 de Avrupa Liginde toplam 784 dakika sahada kaldı. 1 sarı kart gördü. Ligde maç başına yüzde 87 pas, yüzde 71 ilk müdahalede topu kazanma, 3.7 hava topu kapma istatistikleriyle güven verdi.