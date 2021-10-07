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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 7 yıldız performansıyla ön plana çıktı! İşte o isimler

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de performansıyla bu sezon öne çıkan 7 futbolcu mevcut... İşte o oyuncular ve dikkat çeken istatistikleri... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 10:39
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 7 yıldız performansıyla ön plana çıktı! İşte o isimler

Teknik direktör Vitor Pereira ile ligde 8 maçta topladığı 19 puanla milli araya lider giren Fenerbahçe'de bazı oyuncular performanslarıyla dikkat çekti. Hürriyet'te yer alan habere göre Altay lig ve Avrupa'da 12 maçta da 90'ar dakika giyerek takımın en fazla sahada kalan ismi olarak öne çıkarken, defansta Kim, Szalai, orta sahada kaptan Gustavo, Mesut ve Ferdi, fovette ise Valencia performanslarıyla en dikkat çeken isimler oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 7 yıldız performansıyla ön plana çıktı! İşte o isimler

Altay Bayındır: 12 maçta 1088 dakika sahada kalan Altay takımın en fazla oynayan ismi. 12 maçta 12 gol yerken, 4 maçta kalesini gole kapattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 7 yıldız performansıyla ön plana çıktı! İşte o isimler

Kim Min-Jae: Fenerbahçe'de yılın transferi olarak öne çıkan 24 yaşındaki Güney Koreli yıldız, 7 lig 2 de Avrupa Liginde toplam 784 dakika sahada kaldı. 1 sarı kart gördü. Ligde maç başına yüzde 87 pas, yüzde 71 ilk müdahalede topu kazanma, 3.7 hava topu kapma istatistikleriyle güven verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 7 yıldız performansıyla ön plana çıktı! İşte o isimler

Attila Szalai: Geçen yıl devre arası transferiyle Fenerbahçe'ye gelen 23 yaşında, 1.92 boyundaki Attila Szalai Süper Lig'de 7 maçta 90 dakika, 1 maçta da 68 dakika sahada kaldı, Avrupa Ligi'nde onanan 2 alama 2 lig maçında da 90'ar dakika sahada kaldı. Maç başına 0.9 şut, yüzde 75 pas, yüzde 60 ilk müdahaleyi kazanma, yüzde 2.6 hava topu kapma yüzdesiyle görev yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 7 yıldız performansıyla ön plana çıktı! İşte o isimler

Ferdi Kadıoğlu: 7 Lig, 2 Avrupa Lig ön eleme 2 de Avrupa liginde olmak üzere 838 dakika sahada kaldı. Süper Lig'de 2 gol 1 asisti bulunan genç yıldızın Helsinki maçında da 1 asisti var. 2 gol, 2 asisti var. Ligde maç başına yüzde 0.6 şut, yüzde 76 pas, yüzde 51 ilk müdahaleyi kazanma ortalamasıyla oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 7 yıldız performansıyla ön plana çıktı! İşte o isimler

Luiz Gustavo: 12 resmi maçta 1.066 dakika sahada kaldı, 1 gol atıp 1 asist yaptı. Ligde maç başına 0.8 şut, yüzde 86 pas, yüzde 49 ilk müdahaleyi kazanma, yüzde 0.5 hava topu kazanma istatistiğine sahip. Gustavo'nun 1 golü, Helsinki maçında da 1 asisti, 3 ligde 1 Avrupa'da 4'te sarı kartı var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 7 yıldız performansıyla ön plana çıktı! İşte o isimler

Mesut Özil: 9 maçta 3 gol, 1 asiste imza attı. Ligde maç başına 0.3 şut, yüzde 84 pas, yüzde 50 ilk müdahaleyi kazanma, 0.2 hava topunu kazanma ve 1.3 isabetli orta yüzdesiyle görev yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 7 yıldız performansıyla ön plana çıktı! İşte o isimler

Enner Valencia: 2'si ligde, 3'ü Avrupa'da olmak üzere 5 gol attı, 2 asist yaptı. Ligde 1.7 şut, yüzde 77 pas, yüzde 30 ilk müdahaleyi kazanma, yüzde 0.7 hava topu kapma, 1.7 şut istatistikleri bulunmakta.

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