Danabaş: O kupayı getireceğiz

F.BahçeKadın Basketbol şubesinden sorumlu yönetici Mustafa Kemal Danabaş, bu sezon en büyük hedeflerinin taraftarlarına Kadınlar Euroleague kupasını hediye etmek olduğunu söyledi. Medya gününde konuşan Danabaş, "Fenerbahçe'nin hangi kulvar olursa olsun amacı şampiyon olmak ve zirvede yer almaktır. Bu sene de güzel bir kadro kurduk. Sene başında ufak bir sakatlık sorunu yaşadık. Onu da farklı oyuncularla gidermeye çalıştık. Üç kere finalde kaybettiğimiz Euroleague kupasını inşallah bu sene camiamıza getirmek en büyük hedefimiz. Ligde de yine namağlup şampiyon olmak istiyoruz" dedi.