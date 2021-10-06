Mesut Özil açıklaması

Son dönemde Mesut Özil'in teknik direktör Vitor Pereira ile kriz yaşadığı iddialarına Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, şu ifadeleri kullandı: "Mesut, Olympiakos maçından önce grip olmuş ve iki gün boyunca serum tedavisi görmüştür. Tek antrenman ile Kasımpaşa maçı kadrosuna dahil edilen oyuncumuzun hazır olma durumuna ve bu sürece en hakim olan kişi teknik direktörümüz Pereira'dır."
Son dönemde Mesut Özil'in teknik direktör Vitor Pereira ile kriz yaşadığı iddialarına Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, şu ifadeleri kullandı: "Mesut, Olympiakos maçından önce grip olmuş ve iki gün boyunca serum tedavisi görmüştür. Tek antrenman ile Kasımpaşa maçı kadrosuna dahil edilen oyuncumuzun hazır olma durumuna ve bu sürece en hakim olan kişi teknik direktörümüz Pereira'dır."