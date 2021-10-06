Kim için yeni iddia

Ligdeson oynanan Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, flaş bir çıkış yapmıştı. Kim Min Jae'nin sözleşmesinde 9 milyon euro serbest kalma bedeli olduğu iddialarına yanıt veren Koç, "9 milyon euro'ya alabilen varsa gelsin bakalım" ifadesini kullanmıştı. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Güney Koreli stoper için dün başka bir iddia ortaya atıldı. 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki 9 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin ilk sezonun ardından geçerli sayılacağı ileri sürüldü. Kim'in bir sonraki transferinden de Fenerbahçe'nin yüzde 25 pay alacağı kaydedildi.