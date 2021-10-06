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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşurken, milli ara adeta ilaç gibi geldi. Şu anda sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci için yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre, Jose Sosa'nın milli ara sonrası takıma dönmesi beklenirken, Marcel Tisserand'ın Trabzonspor maçına yetişmesi bekleniyor. Öte yandan İrfan Can Kahveci'nin de sahalara dönüş maçı belli oldu. İşte detaylar... | Fb haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 10:23
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Milli maç arası nedeniyle Perşembe günü 18.00'e kadar izinli olan Fenerbahçe'de Jose Sosa, Marcel Tisserand ve Nazım Sangare'nin Trabzon deplasmanında forma giyecek seviyeye gelmesi, İrfan Can Kahveci'nin da bir sonraki hafta oynanacak Aytemiz Alanya maçında sahada olması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Alt adale sertleşmesi nedeniyle sadece ilk 3 maçta forma giyebilen Jose Sosa, Süper Ligde 5 maç Avrupa Liginde ise 2 maç kaçırmıştı. Milli arada yeniden takıma dönüp formasına kavuşması beklenen Arjantinli yıldız için bu milli ara, tam anlamıyla ilaç gibi gelecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Ligin 4. Haftasında oynanan Sivasspor maçının 22. dakikasında sakatlanarak çıkan ve ligde 4, Avrupa Ligi'nde 2 maçı kaçıran Marcel Tisserand'ın da milli aradan sonra onanacak Trabzon deplasmanında Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde sahada olması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, formaya hasret kalan bir diğer isim Nazım Sangare'de sakatlığı nedeniyle 5 lig 2 de Avrupa ligi maçı kaçırmıştı. Sakatlıktan kurtulsa da maç eksikliği nedeniyle Vitor Pereira'nın son Kasımpaşa karşısında kadroya almadığı milli oyuncu, Trabzon maçında oynamaya hazır durumda kadroda olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Sezonun en şanssız isimlerinden biri olan ve ligin ilk maçında 90 dakika forma giydikten sonra yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle 2 maç oynayamayan, İrfan Can Kahveci, Helsinki maçının 55. Dakikasında aynı sakatlığının nüksetmesi üzerine ligde son 5 maçı, Avrupa liginde de 2 maçı kaçırmıştı. İrfan Can Kahveci'nin Trabzon maçına yetişeme ihtimali zor. Sağlık ekibi İrfan Can'ı Alanya veya 11. hafta oynanacak Konya deplasmanında oynayacak seviyeye getirmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

PEREIRA'NIN SEÇENEKLERI ÇOĞALACAK

14 günlük arada tedavilerini tamamlayıp, antrenman eksiklerini giderme fırsatı bulacak oyuncuların dönmesiyle birlikte teknik direktör Vitor Pereira'nın eli bir hayli rahatlayacak. Sosa ve İrfan Can'la orta saha, Tisserand ve Nazım ile defanstaki alternatiflerin sayısı artacak.

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