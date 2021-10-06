Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Milli maç arası nedeniyle Perşembe günü 18.00'e kadar izinli olan Fenerbahçe'de Jose Sosa, Marcel Tisserand ve Nazım Sangare'nin Trabzon deplasmanında forma giyecek seviyeye gelmesi, İrfan Can Kahveci'nin da bir sonraki hafta oynanacak Aytemiz Alanya maçında sahada olması bekleniyor.

Alt adale sertleşmesi nedeniyle sadece ilk 3 maçta forma giyebilen Jose Sosa, Süper Ligde 5 maç Avrupa Liginde ise 2 maç kaçırmıştı. Milli arada yeniden takıma dönüp formasına kavuşması beklenen Arjantinli yıldız için bu milli ara, tam anlamıyla ilaç gibi gelecek.