FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil sözleri! "Her maç öncesi..."

Sabah'ın haberine göre; Vitor Pereira , Mesut Özil ile ilgili konuştu ve her teknik adamın kariyeri tüm dünya tarafından kabul edilen bir oyuncuya sahip olmaktan mutluluk duyacağını belirtti.

"MESUT ÖZİL BİZİM KAPTANIMIZ"

Portekizli hoca, "Mesut'la her maç öncesinde görüşüp durumuyla ilgili bilgi alıyorum. Olympiakos maçında oynatmak için Hatay'da dinlendirdim. Ancak grip oldu ve bu iki maçı kaçırdı. O bizim kaptanımız ve her zaman sahada olacak. Herkes konuşabilir ama son karar benim. Mesut gibi bir yıldıza sahip olmaktan mutluyum, maksimum faydayı alacağım şekilde de oynatma kararına sahibim" ifadelerini kullandı.