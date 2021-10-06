FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil sözleri! "Her maç öncesi..."

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında sorun olduğu iddiaları gündeme oturmuştu. Hatayspor maçında yedek oturan Mesut Özil, hastalığı gerekçesiyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos karşılaşmasında kadroya alınmadı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında sorun olduğu iddiaları gündeme oturmuştu. Hatayspor maçında yedek oturan Mesut Özil, hastalığı gerekçesiyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos karşılaşmasında kadroya alınmadı.
Süper Lig'in 8. haftasında Kadıköy'de oynanan Kasımpaşa mücadelesine yedek kulübesinde başlayan 32 yaşındaki yıldız, uzun süre ısınmasına rağmen oyuna girmedi. İkili arasında yaşanan gerilimin Mesut Özil'in sahada kalma dakikalarına etki ettiği öne sürülmüştü.
PEREIRA KONUŞTU!
Teknik direktör Vitor Pereira'nın söz konusu iddialar sonrası canının çok sıkıldığı ortaya çıktı. Portekizli çalıştırıcı, Mesut Özil ile ilgili konuştu ve öğrencisiyle arasında bir sorun olmadığını söyledi.
Sabah'ın haberine göre; Vitor Pereira, Mesut Özil ile ilgili konuştu ve her teknik adamın kariyeri tüm dünya tarafından kabul edilen bir oyuncuya sahip olmaktan mutluluk duyacağını belirtti.
"MESUT ÖZİL BİZİM KAPTANIMIZ"
Portekizli hoca, "Mesut'la her maç öncesinde görüşüp durumuyla ilgili bilgi alıyorum. Olympiakos maçında oynatmak için Hatay'da dinlendirdim. Ancak grip oldu ve bu iki maçı kaçırdı. O bizim kaptanımız ve her zaman sahada olacak. Herkes konuşabilir ama son karar benim. Mesut gibi bir yıldıza sahip olmaktan mutluyum, maksimum faydayı alacağım şekilde de oynatma kararına sahibim" ifadelerini kullandı.