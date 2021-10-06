Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil sözleri! "Her maç öncesi..."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil sözleri! "Her maç öncesi..."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Mesut Özil ile arasında yaşananlara açıklık getirdi. Hatayspor maçında yedek oturan, Olympiakos karşılaşmasında kadroda olmayan ve Kasımpaşa maçında uzun süre ısınmasına rağmen oyuna girmeyen 32 yaşındaki futbolcu ile Portekizli çalıştırıcı arasında sorun bulunduğu iddiası gündeme oturmuştu. Öyle ki, Mesut Özil'in ocak ayında takımdan ayrılabileceği konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira suskunluğunu bozdu. İşte Pereira'nın Mesut Özil sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 10:05
FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil sözleri! "Her maç öncesi..."

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında sorun olduğu iddiaları gündeme oturmuştu. Hatayspor maçında yedek oturan Mesut Özil, hastalığı gerekçesiyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos karşılaşmasında kadroya alınmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil sözleri! "Her maç öncesi..."

Süper Lig'in 8. haftasında Kadıköy'de oynanan Kasımpaşa mücadelesine yedek kulübesinde başlayan 32 yaşındaki yıldız, uzun süre ısınmasına rağmen oyuna girmedi. İkili arasında yaşanan gerilimin Mesut Özil'in sahada kalma dakikalarına etki ettiği öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil sözleri! "Her maç öncesi..."

PEREIRA KONUŞTU!
Teknik direktör Vitor Pereira'nın söz konusu iddialar sonrası canının çok sıkıldığı ortaya çıktı. Portekizli çalıştırıcı, Mesut Özil ile ilgili konuştu ve öğrencisiyle arasında bir sorun olmadığını söyledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil sözleri! "Her maç öncesi..."

Sabah'ın haberine göre; Vitor Pereira, Mesut Özil ile ilgili konuştu ve her teknik adamın kariyeri tüm dünya tarafından kabul edilen bir oyuncuya sahip olmaktan mutluluk duyacağını belirtti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil sözleri! "Her maç öncesi..."

"MESUT ÖZİL BİZİM KAPTANIMIZ"
Portekizli hoca, "Mesut'la her maç öncesinde görüşüp durumuyla ilgili bilgi alıyorum. Olympiakos maçında oynatmak için Hatay'da dinlendirdim. Ancak grip oldu ve bu iki maçı kaçırdı. O bizim kaptanımız ve her zaman sahada olacak. Herkes konuşabilir ama son karar benim. Mesut gibi bir yıldıza sahip olmaktan mutluyum, maksimum faydayı alacağım şekilde de oynatma kararına sahibim" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA