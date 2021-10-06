FENERBAHÇE HABERLERİ: Ukraynalı gazeteci açıkladı! Allahyar Sayyadmanesh Shakhtar Donetsk'e transfer olacak mı?

"Sayyadmanesh'in Shakhtar'a transfer olmayacağından fazlasıyla eminim. Öncelikle şunu söylemeliyim, o net bir santrfor değil. O, derinlere oynamasını seviyor. Ancak, Shakhtar'ın net bir golcüye ihtiyacı var.

Shakhtar'ın derinlemesine oynayabilen yeterince futbolcusu var. Brezilyalı hücumcuları var ve sahada iyi işler yapıyorlar. Ancak dediğim gibi Shakhtar'ın, merkez santrfora ihtiyacı var.