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FENERBAHÇE HABERLERİ: Ukraynalı gazeteci açıkladı! Allahyar Sayyadmanesh Shakhtar Donetsk'e transfer olacak mı?

Son dakika transfer haberi... Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve şu anda Ukrayna Ligi ekiplerinden Zorya'da kiralık forma giyen Allahyar Sayyadmanesh için önemli bir açıklama geldi. Allahyar, Zorya'da gösterdiği performansla Ukrayna'nın öne gelen takımlarından Shakhtar Donetsk'in transfer listesine girmişti. İddialar, Shakhtar Donetsk'in, Allahyar'ı transfer edeceği yönündeydi. Peki, Allahyar için transfer teklifi yapılacak mı? İşte Ukraynalı gazeteci Ihor Tsyhanyk'in o sözleri... | Fb haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 11:54
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ukraynalı gazeteci açıkladı! Allahyar Sayyadmanesh Shakhtar Donetsk'e transfer olacak mı?

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan İranlı golcü Allahyar Sayyadmanesh, kiralık forma giydiği Zorya'da önemli işler yapıyor. Sarı lacivertlilerin satın alma opsiyonlu (3.5 milyon euro) Zorya'ya gönderdiği Allahyar, genç yaşında karşın oynadığı futbolla göz dolduruyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ukraynalı gazeteci açıkladı! Allahyar Sayyadmanesh Shakhtar Donetsk'e transfer olacak mı?

Bununla beraber Allahyar Sayyadmanesh için önemli bir iddia gündeme gelmişti. Ocak ayında Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonunun ödenmesi beklenen Allahyar için, Shakhtar Donetsk iddiaları ortaya atılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ukraynalı gazeteci açıkladı! Allahyar Sayyadmanesh Shakhtar Donetsk'e transfer olacak mı?

TRANSFER OLACAK MI?
Şu anda bir forvete ihtiyacı olduğu bilinen Shakhtar'ın, Allahyar'a olan ilgisi hakkında konuşan Ukraynalı gazeteci Ihor Tsyhanyk, konuya ilişkin son noktayı koydu. İşte o sözler...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ukraynalı gazeteci açıkladı! Allahyar Sayyadmanesh Shakhtar Donetsk'e transfer olacak mı?

"Sayyadmanesh'in Shakhtar'a transfer olmayacağından fazlasıyla eminim. Öncelikle şunu söylemeliyim, o net bir santrfor değil. O, derinlere oynamasını seviyor. Ancak, Shakhtar'ın net bir golcüye ihtiyacı var.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ukraynalı gazeteci açıkladı! Allahyar Sayyadmanesh Shakhtar Donetsk'e transfer olacak mı?

Shakhtar'ın derinlemesine oynayabilen yeterince futbolcusu var. Brezilyalı hücumcuları var ve sahada iyi işler yapıyorlar. Ancak dediğim gibi Shakhtar'ın, merkez santrfora ihtiyacı var.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ukraynalı gazeteci açıkladı! Allahyar Sayyadmanesh Shakhtar Donetsk'e transfer olacak mı?

"KANATTAN OYNUYOR, İYİ TOP SÜRÜYOR, HIZLI..."
Sayyadmanesh açık alanlarda oynamayı seviyor. Kanattan gelebiliyor, iyi top sürüyor ve süratiyle, rakiplerini geçebiliyor. Ancak, ceza sahası içinde Traore kadar yararlı olup olmayacağından emin değilim."

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