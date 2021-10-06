FENERBAHÇE HABERLERİ - Liderlik böyle geldi! İşte Fenerbahçe'nin başarısının sırrı

Lider F.Bahçe hücum konusunda yetersiz olduğu eleştirilerine maruz kalsa da çok koşuyor ve önde basıyor... Teknik direktör Vitor Pereira'nın futbolu beklenen övgüyü almasa da sarı-lacivertliler geride kalan 8 maçta sadece bir yenilgi (Başakşehir) ve 1 beraberlik (Sivas) yaşayarak daha ağır eleştirilerin önüne set çekti. Peki Fenerbahçe'nin sırrı ne? Sarı-lacivertliler neyi iyi yaptı da zirvede kendine yer buldu? İşte yanıtı:

RAKİBİ DENGESİZ YAKALIYOR

Fenerbahçe maç başına ortalama 116-117 km. aralığında bir mesafe yakalayarak ligin en çok koşan takımı oldu. Kasımpaşa ile oynanan son karşılaşmada 119.2 km. ile zirveyi zorladı. Bu mesafe ortalaması, her maçta neredeyse bir adam fazla oynuyormuş gibi bir istatistik yakalamasına neden oldu.