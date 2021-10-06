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FENERBAHÇE HABERLERİ - Liderlik böyle geldi! İşte Fenerbahçe'nin başarısının sırrı

Süper Lig'de sezona yeni hocası Vitor Pereira önderliğinde mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk 8 haftada topladığı 19 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertlilerin bu başarısının tesadüf olmadığı, istatistiki verilerle de adeta ispatlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Liderlik böyle geldi! İşte Fenerbahçe'nin başarısının sırrı

Lider F.Bahçe hücum konusunda yetersiz olduğu eleştirilerine maruz kalsa da çok koşuyor ve önde basıyor... Teknik direktör Vitor Pereira'nın futbolu beklenen övgüyü almasa da sarı-lacivertliler geride kalan 8 maçta sadece bir yenilgi (Başakşehir) ve 1 beraberlik (Sivas) yaşayarak daha ağır eleştirilerin önüne set çekti. Peki Fenerbahçe'nin sırrı ne? Sarı-lacivertliler neyi iyi yaptı da zirvede kendine yer buldu? İşte yanıtı:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Liderlik böyle geldi! İşte Fenerbahçe'nin başarısının sırrı

RAKİBİ DENGESİZ YAKALIYOR
Fenerbahçe maç başına ortalama 116-117 km. aralığında bir mesafe yakalayarak ligin en çok koşan takımı oldu. Kasımpaşa ile oynanan son karşılaşmada 119.2 km. ile zirveyi zorladı. Bu mesafe ortalaması, her maçta neredeyse bir adam fazla oynuyormuş gibi bir istatistik yakalamasına neden oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Liderlik böyle geldi! İşte Fenerbahçe'nin başarısının sırrı

Topu sahanın neresinde kaptığına bakıldığında, Kanarya yine ligin en iyisi oldu. F.Bahçe'nin rakipten top kaptığı noktaların kendi kalesine mesafesi ortalama 75 metre... Neredeyse rakip ceza sahasının etrafında baskıyı oluşturuyor ve orada topu kaparak rakibi dengesiz yakalıyor. Bu istatistikte lig ortalaması ise 67.5 metre. (Sabah)

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