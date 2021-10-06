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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Seddi! Szalai ve Kim fark yarattı

Süper Lig'in ilk 8 haftasında topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de özellikle savunma hattının performansı fark yarattı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan Attila Szalai ile yeni transfer Kim Min-Jae'nin uyumu sarı-lacivertli takımı zirveye taşıdı. İşte dikkat çeken o istatistikler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Seddi! Szalai ve Kim fark yarattı

Süper Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda zirvenin sahibi olan Fenerbahçe, özellikle savunmadaki başarısıyla öne çıktı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan Attila Szalai ile birlikte yeni transfer Kim Min Jae'nin uyumu sonuçlara da yansıdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Seddi! Szalai ve Kim fark yarattı

Sarı-lacivertliler, sezonun flaş takımı Hatayspor ile ligin en az gol yiyen takımı unvanını aldı. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki Kanarya, Aykut Kocaman'ın görev yaptığı 2012-13'ten bu yana da 8. haftalar sonunda en az gol yediği dönemi geride bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Seddi! Szalai ve Kim fark yarattı

HER YERDE ONLAR VAR!
Takıma katıldığı andan itibaren vazgeçilmezler arasında yer alan Kim Min Jae, rakiplerine göz açtırmadı. Güney Koreli stoper, oynadığı 7 lig maçında 58 ikili mücadelenin 44'ünü, 33 hava topunun da 26'sını kazandı. Hızı, sertliği ve bitmeyen enerjisiyle Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayan 1.90'lık oyuncu, taraftarın da sevgilisi haline geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Seddi! Szalai ve Kim fark yarattı

1.92'lik Macar stoper, 8 lig maçında 62 ikili mücadelenin 37'sinde, 33 hava topunun da 18'inde rakiplerine üstünlük sağladı. Szalai, yalnızca savunmada değil hücuma katkısıyla da fark yarattı.

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