FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Seddi! Szalai ve Kim fark yarattı

Süper Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda zirvenin sahibi olan Fenerbahçe, özellikle savunmadaki başarısıyla öne çıktı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan Attila Szalai ile birlikte yeni transfer Kim Min Jae'nin uyumu sonuçlara da yansıdı.

Sarı-lacivertliler, sezonun flaş takımı Hatayspor ile ligin en az gol yiyen takımı unvanını aldı. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki Kanarya, Aykut Kocaman'ın görev yaptığı 2012-13'ten bu yana da 8. haftalar sonunda en az gol yediği dönemi geride bıraktı.