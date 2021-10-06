Haberler Fenerbahçe 8 sezon sonra duvarı ördü!

8 sezon sonra duvarı ördü!

Sarı-lacivertliler, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük görevinde olduğu 2012-2013 sezonunun ilk 8 haftasında kalesinde yalnızca 5 gol görmüştü. Sonraki sezonlarda ise Fenerbahçe'nin Süper Lig'de sırasıyla 8, 8, 8, 9, 12, 10, 8 ve 8 kez fileleri havalandırmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
8 sezon sonra duvarı ördü!
Sarı-lacivertliler, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük görevinde olduğu 2012-2013 sezonunun ilk 8 haftasında kalesinde yalnızca 5 gol görmüştü. Sonraki sezonlarda ise Fenerbahçe'nin Süper Lig'de sırasıyla 8, 8, 8, 9, 12, 10, 8 ve 8 kez fileleri havalandırmıştı.
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