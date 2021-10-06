1 numaranın talipleri artıyor

Çubuklu ile 3. sezonuna giren Altay Bayındır için her geçen gün transfer iddiaları artıyor. Transfer döneminde Hollanda devi Ajax'ın 11 milyon euro'luk teklif yaptığı haberlerinin ardından bu kez de Newcastle United'ın milli kaleciye göz diktiği ileri sürüldü.
Çubukluile 3. sezonuna giren Altay Bayındır için her geçen gün transfer iddiaları artıyor. Transfer döneminde Hollanda devi Ajax'ın 11 milyon euro'luk teklif yaptığı haberlerinin ardından bu kez de Newcastle United'ın milli kaleciye göz diktiği ileri sürüldü. İngiliz ekibinin ara transfer döneminde 17 milyon euro'luk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin vazgeçilmezleri arasına adını yazdıran 23 yaşındaki kaleci, bu sezon ligdeki 8 maçta 6 gole engel olamadı.