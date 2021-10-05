Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Vitor Pereira krizi sonrası olanlar oldu! İşte yeni adresi

Evinde Kasımpaşa engelini geçerek milli maç arasına lider giren Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi giderek büyüyor. Kasımpaşa maçında çok uzun süre ısınmasına rağmen oyuna alınmamasına çok sinirlenen tecrübeli futbolcu tişörtünü yedek kulübüne fırlatmıştı. İddialara göre ikili arasındaki gerilim Hatay'da tırmandı.

Oyuna 86. dakikada girmesine çok bozulan Mesut Özil, Olympiakos önünde de yedek kalacağını öğrendi ve harekete geçti. Yıldız futbolcunun hastalığını bahane ederek maç kadrosuna girmediği öne sürülüyor. Pereira da buna sinirlenerek Mesut Özil'e Kasımpaşa maçında 1 dakika bile süre vermedi.