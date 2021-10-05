Son dakika Fenerbahçe haberleri | Hakkı Yalçın'dan flaş Vitor Pereira ve Enner Valencia sözleri! İşte o yazı

Karakter!

Kasımpaşa maçında da gördük ki Fenerbahçe'nin istediğini almak gibi bir gücü var ama Pereira'nın elindeki gücü kötüye kullanmak merakı da var.

Takımlar sadece puan kaybettikleri zaman değil futbol sihrini kaybettikleri zaman da borçlanırlar.

Futbol oynamadan kazandığı maçtan sonra yumruğuyla zafer işareti yapan Pereira'ya bakınca şaşırdım.

Takımın lider olması bu futbolla orada kalabileceğinin garantisi değil.

Ama sahada rakibe cesaret verenleri görmeyen biri puan cetvelinde yer değiştirmek için bekleyenleri nasıl görsün!



Kasımpaşa maçının ikinci yarısında Pereira'nın rakibini diriltme sistemine" bakınca; 'bu Fenerbahçe birinci Pereira devrini hatırlatıyor" dedim.

Çünkü ligin en kötü takımlarından birine karşı ikinci yarı mahkum oynamak Fenerbahçe'nin sistemi olamaz.

Valencia gibi bir adamı imha etmek için çaba gösteren Pereira amacına ulaşırken, Berisha ve Serdar Dursun'a baktım. İkisinin de Fenerbahçe'nin aradığı adam olmadığı konusunda deliller ortada.

