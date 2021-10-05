Son dakika Fenerbahçe haberleri | Hakkı Yalçın'dan flaş Vitor Pereira ve Enner Valencia sözleri! İşte o yazı

Evet Galatasaray iyi mücadele etmiştir ama Rizespor'a yapılan haksızlık Galatasaray'a şölen olarak dönmüştür.
Maçtan sonra takımının 10 kişiyle ortaya karakter koyduğunu söyleyen Fatih Terim'e "hocam maçın son dakikasında görmezlikten gelinen faullerle attığınız golü siz yeseydiniz nasıl davranırdınız?" diye bir soru yöneltsem cevap alabilir miydim acaba? Hiç sanmıyorum.
Bu ülkede adalet yoktur ganimet vardır ve hiç kimse hakkı olmayanı reddetmez.
Bu da futbolumuzun karakteri!
Hakemlerin karakter meselesine gelince, bu manzaraları sürekli izlediğimiz için bir cümlem hala duvar yazısı. "Bizim mahalleye bir hakem taşındı mahallenin midesi bulandı." O bulantı hiç geçmedi ama hakemlik mesleğinin içinden ne karanlık adamlar geçti. Şampiyonluğa birinci derece etki yapanlar açığa alındı da onları bile koruyanlar oldu.
Futbolumuzun herkese yetecek kadar utancı var ama mesele utanacak yüzü bulmakta.
Zaman geçiyor, insan kalitesine zerre kadar değer verilmeyen bir düzende her şey birbirinin içinden geçiyor.
Ekranda yorum yaparken işlerine gelince omuzlarına tüfek asanlar, işlerine gelince korkularıyla saklambaç oynuyorlar.
Hakemler takımların kaderiyle oynuyor ve doymuyorlar. Yöneticiler, teknik adamlar başkanlar bu düzenden cesaret alıyor ve "daha yok mu?" diyor.
Hey sizler! Haksızlığa karşı küçük dilini yutanlarla gurur duyanlar!
Hayat; adaletten nasibini almayanları zamanın adaletine bırakır.
Sizler de böyle bir mirası çocuklarınıza bırakırken kendinizle gurur duyun!