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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de 5. vites aradan sonra! (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de son olarak sahasında Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de milli ara öncesi yüzler gülüyor. Sarı-lacivertliler, sakatlıklar ve yoğun maç trafiğine rağmen ligde zirveye yerleşti. Arada eksikler dönecek, yeniler iyice alışacak. Hedef, Trabzonspor karşısına ‘yüzde 100’le çıkmak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 06:50
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de 5. vites aradan sonra! (FB spor haberi)

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de keyifler yerinde. Sarı-lacivertliler, ilk sekiz haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 19 puan toplayarak, şampiyon olduğu 2013/14'teki (19) performansını tekrarladı. Yoğun sakatlıkların yaşandığı, sıkışık maç trafiği ve yeni transferlerin takıma alışma sürecinde alınan bu sonuçlar başarı olarak değerlendirildi. Ayrıca büyük ümitlerle alınan Mergim Berisha'nın ilk golünü atması da sevinci katladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de 5. vites aradan sonra! (FB spor haberi)

4 OYUNCU TAKIMA KATILACAK

Teknik direktör Vitor Pereira, başkan Ali Koç'un dile getirdiği 'vites artırımı' içinse milli arayı işaret etti. Üç günde bir maç yapmaları nedeniyle istediği kalite seviyesine her karşılaşmada çıkamadıklarını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı; arada Jose Sosa, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Nazım'ın da takıma katılması, yeni transferlerin uyum sürecini tamamlaması ve ekstra çalışmalarla takımı maksimum performansa taşımayı planlıyor. Hedef; Trabzonspor deplasmanında en iyi kadro+ oyun ile sahada olmak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de 5. vites aradan sonra! (FB spor haberi)

2 GOL ATIP SKORU KORUDU

Sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı son 3 maçını da aynı şekilde kazanması dikkat çekti. Giresunspor, Hatayspor (D) ve Kasımpaşa karşılaşmalarında 2-0 öne geçen Kanarya daha sonra rölanti oyuna döndü. Kalan dakikalarda birer gol yemesine rağmen galibiyeti korudu ve 2-1'lik skorlarla 9 puan alıp, liderliğe yükseldi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de 5. vites aradan sonra! (FB spor haberi)

BERISHA'DAN MUTLUSU YOK

Çubuklu ile siftahı Kasımpaşa karşısında yapan Mergim Berisha, sosyal medya hesabından gol sevinciyle birlikte "Söze gerek yok" mesajını paylaştı. Alman forvet, taraftarların beklentisini bildiklerini ve iki kulvarda da Fenerbahçe'nin başarısı için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

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