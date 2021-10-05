SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de 5. vites aradan sonra! (FB spor haberi)

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de keyifler yerinde. Sarı-lacivertliler, ilk sekiz haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 19 puan toplayarak, şampiyon olduğu 2013/14'teki (19) performansını tekrarladı. Yoğun sakatlıkların yaşandığı, sıkışık maç trafiği ve yeni transferlerin takıma alışma sürecinde alınan bu sonuçlar başarı olarak değerlendirildi. Ayrıca büyük ümitlerle alınan Mergim Berisha'nın ilk golünü atması da sevinci katladı.





4 OYUNCU TAKIMA KATILACAK



Teknik direktör Vitor Pereira, başkan Ali Koç'un dile getirdiği 'vites artırımı' içinse milli arayı işaret etti. Üç günde bir maç yapmaları nedeniyle istediği kalite seviyesine her karşılaşmada çıkamadıklarını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı; arada Jose Sosa, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Nazım'ın da takıma katılması, yeni transferlerin uyum sürecini tamamlaması ve ekstra çalışmalarla takımı maksimum performansa taşımayı planlıyor. Hedef; Trabzonspor deplasmanında en iyi kadro+ oyun ile sahada olmak.



