İyi ki varsın Min Jae Kim

Min Jae Kim, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Koreli stoper, Kasımpaşa karşısında da kusursuz oyunuyla tam not aldı. 2 hava topu alıp, girdiği 4 ikili mücadelenin 3'ünü kazanan Kim için taraftarlar 'İyi ki varsın' mesajları paylaştı. Başkan Ali Koç, "Dünya çapında bir oyuncu. Daha yüzde 60-70 ile oynuyor. Onu bir sezondan fazla tutabilirsek ne ala" derken, serbest kalma maddesi iddialarıyla ilgili olarak, "8-9 Milyon euro'ya alabiliyorlarsa gelsin alsınlar bakalım" yorumunu yaptı.
YENİ UCHE-HOGH!
Taraftarlar, savunmada Szalai ile Kim ikilisi için 'Yeni Uche-Högh' benzetmesi yaptı.