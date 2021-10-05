Ferdi’ye 5 yıllık yeni sözleşme

Taraftarın Kasımpaşa önünde 'maçın adamı' seçtiği Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi uzatılıyor. Yönetimin, genç oyuncuya 5 yıllık yeni kontrat teklif ettiği, yıllık ücretini de yükselteceği bildirildi. Bu arada Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu, Kuntz'un "Ferdi'nin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım" sözleri üzerine oğlunun TC kimlik kartını paylaştı. "Gerisini size bırakıyorum TFF" yazan Kadıoğlu daha sonra paylaşımını sildi.



3 SEÇENEK VAR



7 Ekim'de 22 yaşına girecek olan Ferdi'nin önünde 3 seçenek var. Annesi Kanada asıllı Hollandalı, babası Türk olan genç oyuncu Hollanda'da doğdu ve Hollanda'da alt kategorilerinde 52 kez milli formayı giyip, 10 gol attı. Kanada'yı düşünmeyen Ferdi'nin Türkiye ya da Hollanda Milli Takımlarından birini seçmesi bekleniyor