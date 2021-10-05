FENERBAHÇE HABERLERİ: Her maça başka Fenerbahçe! O detay...

Milli araya lider giren Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira'nın çoğunlukla çaresizlikten yaptığı hücum hattı değişiklikleri takımın üçüncü bölgede istikrarlı bir görüntü vermesine engel oldu. Sabah'ın haberine göre; Kanarya, 8 lig maçında 8 farklı ileri üçlüyle sahaya çıktı.



12 gol atan sarı-lacivertliler, santrfor bölgesinde oynayan oyuncular arasından sadece Valencia'dan 2 gol katkısı aldı. Fenerbahçe, kazandığı son 3 lig karşılaşmasında 6 gol kaydederken, bu gollerden hiçbirini santrfor bölgesinde oynayan futbolcular atmadı. Giresun'da Ferdi ve Mesut, Hatay'da Rossi ve Novak, Kasımpaşa'da ise ikinci forvet olarak görev alan Berisha ve Gustavo golleri kaydetti.