FENERBAHÇE HABERLERİ: Bülent Timurlenk: Şampiyonluk kokusu şimdilik yok

SORU: Fenerbahçe oyun olarak tatmin etmiyor.. Ama bir gerçek var ki lider.. Zirvedeki takımın teknik direktörü olarak Pereira başarılı mı? 10 üzerinden notu kaç?

ALİ GÜLTİKEN: Şu anda lider takımın teknik adamından bahsediyoruz, 10 üzerinden 8'i hak ediyor. Kendisi de farkında, hâlâ alması gereken yol var. Ama bu yapılanma sürecini geçirirken kazanıyor olması birçok şeyi yerine oturtuyor. İşin önemli tarafı oyuncuların işin sorumluluğunu alması. Gelinen noktaya baktığımızda kazanan takım içinde olmak oyuncuları daha çok motive ediyor ve birleştiriyor. Bu, büyüyerek devam edecek.



"ŞAMPİYONLUK KOKUSU YOK"

BÜLENT TİMURLENK:

Uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çeken F.Bahçe'de Guardiola da olsa, Pereira da olsa şampiyon yapamayan hocanın ömrü bir sezon. F.Bahçe puan tablosunun zirvesinde. Son 3 maçını da 2-1 kazandı. Önünde de Trabzon, Alanya ve Konya gibi zorlu bir seri var. Kapanan takımlar karşısındaki hücum verimsizliğini Olympiakos ortaya çıkarmıştı. Pereira, bunu çözmek için sürekli olarak isimleri değiştiriyor. Kazanınca haklı. Ama bu oyunda şampiyonluk kokusu var mı derseniz, şimdilik yok.