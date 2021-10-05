Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Bülent Timurlenk: Şampiyonluk kokusu şimdilik yok

FENERBAHÇE HABERLERİ: Bülent Timurlenk: Şampiyonluk kokusu şimdilik yok

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturuyor. Hasreti dindirmek isteyen sarı-lacivertlilerde tüm planlar şampiyonluk üzerine kuruluyor. Sabah Gazetesi Yazarları Ali Gültiken, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin performansını ve Portekizli çalıştırıcının yeni sistem yapılanmasını değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 13:53
FENERBAHÇE HABERLERİ: Bülent Timurlenk: Şampiyonluk kokusu şimdilik yok

SORU: Fenerbahçe oyun olarak tatmin etmiyor.. Ama bir gerçek var ki lider.. Zirvedeki takımın teknik direktörü olarak Pereira başarılı mı? 10 üzerinden notu kaç?
ALİ GÜLTİKEN: Şu anda lider takımın teknik adamından bahsediyoruz, 10 üzerinden 8'i hak ediyor. Kendisi de farkında, hâlâ alması gereken yol var. Ama bu yapılanma sürecini geçirirken kazanıyor olması birçok şeyi yerine oturtuyor. İşin önemli tarafı oyuncuların işin sorumluluğunu alması. Gelinen noktaya baktığımızda kazanan takım içinde olmak oyuncuları daha çok motive ediyor ve birleştiriyor. Bu, büyüyerek devam edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Bülent Timurlenk: Şampiyonluk kokusu şimdilik yok

"ŞAMPİYONLUK KOKUSU YOK"
BÜLENT TİMURLENK:
Uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çeken F.Bahçe'de Guardiola da olsa, Pereira da olsa şampiyon yapamayan hocanın ömrü bir sezon. F.Bahçe puan tablosunun zirvesinde. Son 3 maçını da 2-1 kazandı. Önünde de Trabzon, Alanya ve Konya gibi zorlu bir seri var. Kapanan takımlar karşısındaki hücum verimsizliğini Olympiakos ortaya çıkarmıştı. Pereira, bunu çözmek için sürekli olarak isimleri değiştiriyor. Kazanınca haklı. Ama bu oyunda şampiyonluk kokusu var mı derseniz, şimdilik yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Bülent Timurlenk: Şampiyonluk kokusu şimdilik yok

LEVENT TÜZEMEN:
Pereira'ya yönetim takımı teslim etti, 'Eti senin, kemiği benim' dedi. Pereira, tercihlerinden ve oyun anlayışından dolayı çok eleştiriliyor. Ama Portekizli hoca kazanmaya devam ediyor. Ligin tepesinde F.Bahçe var. Pereira kazandığı sürece sorun yaşamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Bülent Timurlenk: Şampiyonluk kokusu şimdilik yok

ŞİMDİ FIRSATI VAR
GÜRCAN BİLGİÇ: Bütün hedef takımlar kazanmanın önemli olduğu dönemden geçtiler. F.Bahçe geçen sezonlarda çok iyi oynuyordu, puan kaybediyordu. Lider olmak önemli. Genç kadroyu daha kolay inandırır ve konsantre edersiniz. Pereira çok risk aldı, kazandı ve önünü açtı. Şimdi hareket alanı var. Kazanamadığı maçları inceleyip, eksiklerini görmeli. Sahada çalışarak bunları düzeltecek zamanları olmadığını söyledi. Şimdi bu olanak da elinde. 10 üzerinden 8 veririm.

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