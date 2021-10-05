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FENERBAHÇE HABERİ: Bielsa'nın Michael Frey pişmanlığı! Fenerbahçe'deyken...

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'de adeta istenmeyen adam ilan edilen Michael Frey, bu sezon Antwerp formasıyla formunun zirvesine çıktı. Yıldız isim 10 maçta 12 gol atarken, Marcelo Bielsa'nın İsviçreli golcüye dair büyük bir pişmanlığı ortaya çıktı. Arjantili Teknik adamın, Frey'i Fenerbahçe'deyken istediği ve bu transferin gerçekleşmediği kaydedildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 12:39 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 12:39
FENERBAHÇE HABERİ: Bielsa'nın Michael Frey pişmanlığı! Fenerbahçe'deyken...

Fenerbahçe'den ayrılığının ardından Antwerp formasıyla formunun zirvesini yaşayan Michael Frey için ilginç bir transfer hikayesi ortaya çıktı.

Bu sezon çıktığı 10 müsabakada 12 gol kaydeden Michael Frey, şu anda Belçika'da gol krallığında lider durumda bulunuyor. Bununla beraber Frey'in, 2019'da Leeds'in kapısından döndüğü ve Marcelo Bielsa'nın, Frey'i kaçırdığı için pişman olduğu öğrenildi.

"ÖLÜMCÜL BİTİRİCİLİĞİ..."
Öte yandan Michael Frey için yazılan haberde, "Ölümcül bitiriciliği ile birlikte hava hakimiyeti sayesinde, yedek soyunsa bile Leeds için çok farklı olabilirdi." denildi.

Bununla beraber Leeds'in önümüzdeki dönemlerde Frey'e yeniden ilgi duyabileceği ifade edildi.

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