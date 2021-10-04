Son dakika spor haberleri | Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihinde flaş gelişme! Babasından paylaşım geldi

Fenerbahçe'de bu sezon 12 resmi maçta 11 kez forma giyen Ferdi Kadıoğlu, istikrarlı performanslarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Altay karşısında 1 gol ve 1 asist ile takımına 3 puanı getiren, Giresunspor maçında da bir gol kaydeden Ferdi, Kasımpaşa maçı performansıyla da beğeni topladı. Henüz milli takım tercihini yapmayan Ferdi Kadıoğlu'nun annesi Kanada doğumlu Hollandalı, babası ise Türk. Peki Hollanda'da doğan 21 yaşındaki genç yıldızın tercihi ne?
Bu sezon yakaladığı çıkışın ardından Kanada Millî Takımı'ndan davet alan Ferdi Kadıoğlu, alt yaş seviyelerinde Hollanda'nın tüm takımlarında yer aldı. Hollanda'da birlikte çalıştığı hocaları Ferdi Kadıoğlu'na ikna turlarına başlarken topa giren bir başkan isim A Milli Takım kalesini de koruyan takım arkadaşı Altay Bayındır oldu.
ALTAY BAYINDIR: TÜRK MİLLİ TAKIMINI İSTER DİYE DÜŞÜNÜYORUM
Son üç sezondur Fenerbahçe forması giyen Ferdi'nin yakın arkadaşlarından Altay Bayındır, kritik tercih öncesi ipucunu verdi. Altay, Ferdi Kadıkoğlu ve milli takım tercihi hakkında, "Ferdi gerçekten çok beyefendi, çok düzgün bir çocuk. Takımın en eskilerinden biri Ferdi. Çok iyi niyetli şekilde mücadele ediyor. Diyaloğumuz çok iyi. Bu onun kararı. Türk milli takımını çok ister diye düşünüyorum. Ancak nihayetinde karar kendisine aittir." ifadelerini kullanıyor.