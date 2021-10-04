Son dakika spor haberleri | Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihinde flaş gelişme! Babasından paylaşım geldi

Fenerbahçe'de bu sezon 12 resmi maçta 11 kez forma giyen Ferdi Kadıoğlu, istikrarlı performanslarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Altay karşısında 1 gol ve 1 asist ile takımına 3 puanı getiren, Giresunspor maçında da bir gol kaydeden Ferdi, Kasımpaşa maçı performansıyla da beğeni topladı. Henüz milli takım tercihini yapmayan Ferdi Kadıoğlu'nun annesi Kanada doğumlu Hollandalı, babası ise Türk. Peki Hollanda'da doğan 21 yaşındaki genç yıldızın tercihi ne?

Bu sezon yakaladığı çıkışın ardından Kanada Millî Takımı'ndan davet alan Ferdi Kadıoğlu, alt yaş seviyelerinde Hollanda'nın tüm takımlarında yer aldı. Hollanda'da birlikte çalıştığı hocaları Ferdi Kadıoğlu'na ikna turlarına başlarken topa giren bir başkan isim A Milli Takım kalesini de koruyan takım arkadaşı Altay Bayındır oldu.