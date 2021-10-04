Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri | Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihinde flaş gelişme! Babasından paylaşım geldi

Son dakika spor haberleri | Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihinde flaş gelişme! Babasından paylaşım geldi

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Ferdi Kadıoğlu'nun hangi milli takımı seçeceği merak konusuydu. Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Stefan Kuntz'un 'Türk vatandaşı olması gerek' dediği Ferdi'nin, babasından flaş bir paylaşım geldi. İşte yaşananlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 12:36
Son dakika spor haberleri | Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihinde flaş gelişme! Babasından paylaşım geldi

Fenerbahçe'de bu sezon 12 resmi maçta 11 kez forma giyen Ferdi Kadıoğlu, istikrarlı performanslarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Altay karşısında 1 gol ve 1 asist ile takımına 3 puanı getiren, Giresunspor maçında da bir gol kaydeden Ferdi, Kasımpaşa maçı performansıyla da beğeni topladı. Henüz milli takım tercihini yapmayan Ferdi Kadıoğlu'nun annesi Kanada doğumlu Hollandalı, babası ise Türk. Peki Hollanda'da doğan 21 yaşındaki genç yıldızın tercihi ne?

Son dakika spor haberleri | Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihinde flaş gelişme! Babasından paylaşım geldi

Bu sezon yakaladığı çıkışın ardından Kanada Millî Takımı'ndan davet alan Ferdi Kadıoğlu, alt yaş seviyelerinde Hollanda'nın tüm takımlarında yer aldı. Hollanda'da birlikte çalıştığı hocaları Ferdi Kadıoğlu'na ikna turlarına başlarken topa giren bir başkan isim A Milli Takım kalesini de koruyan takım arkadaşı Altay Bayındır oldu.

Son dakika spor haberleri | Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihinde flaş gelişme! Babasından paylaşım geldi

ALTAY BAYINDIR: TÜRK MİLLİ TAKIMINI İSTER DİYE DÜŞÜNÜYORUM

Son üç sezondur Fenerbahçe forması giyen Ferdi'nin yakın arkadaşlarından Altay Bayındır, kritik tercih öncesi ipucunu verdi. Altay, Ferdi Kadıkoğlu ve milli takım tercihi hakkında, "Ferdi gerçekten çok beyefendi, çok düzgün bir çocuk. Takımın en eskilerinden biri Ferdi. Çok iyi niyetli şekilde mücadele ediyor. Diyaloğumuz çok iyi. Bu onun kararı. Türk milli takımını çok ister diye düşünüyorum. Ancak nihayetinde karar kendisine aittir." ifadelerini kullanıyor.

Son dakika spor haberleri | Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihinde flaş gelişme! Babasından paylaşım geldi

TÜRKİYE'DEN HENÜZ BİR TEKLİF YOK

Hürriyet'in haberine göre 21 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'na Türkiye'den henüz resmi bir teklif yok. Türkiye'nin yeni hocası Stefan Kuntz'un Ferdi hakkında bilgiler topladığı ifade ediliyor.

Son dakika spor haberleri | Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihinde flaş gelişme! Babasından paylaşım geldi

BABASINDAN FLAŞ PAYLAŞIM!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Stefan Kuntz yaptığı açıklamada, "Öncelikle Ferdi Kadıoğlu'nun hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir." demişti. Ferdi'nin babasından bu doğrultuda flaş bir paylaşım geldi.

Son dakika spor haberleri | Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihinde flaş gelişme! Babasından paylaşım geldi

Feyzullah Kadıoğlu, Ferdi'nin kimliğini paylaşarak "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik Kartı gerisini size bırakıyorum TFF" dedi.

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