SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Mesut Özil'den sert tepki! Oyuna alınmayınca... (FB haberi)

Gribal enfeksiyon sebebiyle Olympiakos maçında forma giyemeyen Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil dün yedek soyundu. Yoğun tedavi programı sonrası Kasımpaşa maçına yetiştirilen tecrübeli futbolcu, maç sabahı 11'de olmadığını öğrendi. Kenarda forma bekleyen tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda ısınmaya başladı. Sabah'ın haberine göre; 40 dakika kenarda ısınan 32 yaşındaki futbolcu, oyuna alınmayınca elindeki yeleği Pereira'nın yanından geçerken yere attı. Tribüne çıkan ve moralinin bozuk olduğu yüzünden belli olan Mesut'u takım arkadaşları teselli etti.