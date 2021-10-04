Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Mesut Özil'den sert tepki! Oyuna alınmayınca... (FB haberi)

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Mesut Özil'den sert tepki! Oyuna alınmayınca... (FB haberi)

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup Fenerbahçe'de son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Mesut Özil karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. İkinci yarının başında kenarda ısınmaya başlayan Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu, oyuna alınmayınca yeleğini Vitor Pereira’nın yanına attı. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Mesut Özil'den sert tepki! Oyuna alınmayınca... (FB haberi)

Gribal enfeksiyon sebebiyle Olympiakos maçında forma giyemeyen Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil dün yedek soyundu. Yoğun tedavi programı sonrası Kasımpaşa maçına yetiştirilen tecrübeli futbolcu, maç sabahı 11'de olmadığını öğrendi. Kenarda forma bekleyen tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda ısınmaya başladı. Sabah'ın haberine göre; 40 dakika kenarda ısınan 32 yaşındaki futbolcu, oyuna alınmayınca elindeki yeleği Pereira'nın yanından geçerken yere attı. Tribüne çıkan ve moralinin bozuk olduğu yüzünden belli olan Mesut'u takım arkadaşları teselli etti.

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