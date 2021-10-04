Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Lider ama... (FB spor haberi)

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Lider ama... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de o detay dikkat çekti. Süper Lig'de ikinci milli araya lider giren sarı lacivertliler, ilk 8 haftada belki çok pozisyona girmedi ama istediğini şimdilik almışa benziyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 18:56 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 19:00
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Lider ama... (FB spor haberi)

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'si ilk 8 haftada dengeli bir geçiş oyunu oynadı... Bunda da çoğunlukla başarılı oldu. Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan topladı. 12 gol attı ve kalesinde 6 gol gördü.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Lider ama... (FB spor haberi)

Şampiyonluktaki rakiplerine göre daha az gol yedi ama daha da az gol attı. Fenerbahçe ile ilgili şaşırtan istatistik ise gol pozisyonuna girme sayısı… Fenerbahçe bu istatistikte 20 takım arasında ilk 5'te yok…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Lider ama... (FB spor haberi)

Süper Lig'de 8 haftanın sonunda en çok pozisyona giren takımlar sıralamasının zirvesinde baş döndüren hücum hattına sahip olan Trabzonspor yer alıyor. Bordo-Mavililer 8 haftada 119 pozisyona girdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Lider ama... (FB spor haberi)

Aykıt Kocaman ile yollarını ayıran ve takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiren Başakşehir, 117 ile bu listede kendine ikinci sırada yer buldu...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Lider ama... (FB spor haberi)

Takvim'in haberine göre; Başakşehir'i 116 ile Galatasaray takip etti. Konyaspor 114, Beşiktaş ise 109 kez pozisyona girdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Lider ama... (FB spor haberi)

Şampiyonluğun en büyük adaylarından ve şu anda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ise 91'le 12. sırada yer aldı.

SON DAKİKA