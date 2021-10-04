SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Lider ama... (FB spor haberi)

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'si ilk 8 haftada dengeli bir geçiş oyunu oynadı... Bunda da çoğunlukla başarılı oldu. Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan topladı. 12 gol attı ve kalesinde 6 gol gördü.
Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'si ilk 8 haftada dengeli bir geçiş oyunu oynadı... Bunda da çoğunlukla başarılı oldu. Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan topladı. 12 gol attı ve kalesinde 6 gol gördü.
Şampiyonluktaki rakiplerine göre daha az gol yedi ama daha da az gol attı. Fenerbahçe ile ilgili şaşırtan istatistik ise gol pozisyonuna girme sayısı… Fenerbahçe bu istatistikte 20 takım arasında ilk 5'te yok…
Süper Lig'de 8 haftanın sonunda en çok pozisyona giren takımlar sıralamasının zirvesinde baş döndüren hücum hattına sahip olan Trabzonspor yer alıyor. Bordo-Mavililer 8 haftada 119 pozisyona girdi.