SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını Ömer Üründül değerlendirdi: Pereira maçları iyi analiz edemiyor!

Sabah Spor yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını kaleme aldı. İşte o yazı...
F.Bahçe ilk yarıda takım halinde hırslı bir mücadele ortaya koydu. Ancak sergilenen futbol kopuk kopuktu. Hücum girişimleri planlı programlı değildi. Kadro yapısını analiz ettiğimizde bu durum çok normaldi. Çünkü ilerideki 3 forvet de birbirlerini yeterince tanımadıklarından aralarında uyum sorunu vardı. Aynı şekilde orta sahanın ortasında Crespo'da da benzer bir durum yaşandı.
F.Bahçe aslında 16. dakikada skor avantajı sağladıktan sonra elverişli saha içi ortamını bulmuştu. Çünkü Kasımpaşa artık o dakikadan itibaren ofansif futbola yönelmişti. Ama F.Bahçe bu avantajı ancak devre biterken ikinci golle değerlendirebildi. İkinci yarıda da benzer tablo vardı. Ancak Kasımpaşa'nın atakları ilk yarıya oranla daha tehlikeli oluyordu.