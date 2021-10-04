SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını Ömer Üründül değerlendirdi: Pereira maçları iyi analiz edemiyor!

Önce Altay, çok önemli bir kurtarış yaptı. Sonra da yenen golle fark bire indi. Ondan sonra Pereira'dan hamleler geldi. Kasımpaşa beraberlik için riskleri arttırdı. F.Bahçe sadece tek net pozisyon bulabildi. Sonuçta 3 puan biraz sıkıntılı da olsa kazanıldı. Yalnız bu maçtan sonra Pereira'nın çok iyi düşünüp doğru analizler yapması lazım.

Örneğin 75 dakika açık oynayan rakibe karşı ani çıkışla üretkenlik yeterli olmadı. Zaten F.Bahçe iyi kapanan takımlara karşı ciddi pozisyon sıkıntısı çekiyor. Berisha ile Serdar Dursun'un birlikte ilk 11 görev almalarına bir anlam veremedim. Rossi'nin çıkması da yanlıştı. Takım savunmasında da erken skor avantajı sayesinde risk alınmamasına rağmen, önemli tehlikeler yaşanması Trabzon deplasmanı için en ciddi mesaj. En çok Ferdi'yi beğendim. Yalnız son pas ve ortalarda biraz daha dikkatli olması lazım. Berisha çok yer değiştirerek oynayayıp defansif görevini de yapmaya çalıştı. Bir gol atarak ilerleyen haftalar için moral buldu. Üç puan sıkıntılı da olsa kazanıldı. Pereira'nın iyi düşünüp doğru analiz yapması gerek.