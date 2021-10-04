İstenen seviyede değiliz

Fenerbahç.e Teknik Direktörü Vitor Pereira, maçın ardından çarpıcı sözler sarf etti. Zor dönemi atlattıklarını söyleyen Pereira, "Milli ara çok doğru bir zamanda geldi. Kısa sürede 7 maç oynadık ve sakatlıklar yaşadık. Arada oyuncularımız dönecek ve maçlara hazırlanacağız. Bu dönem zor geçti. Bazı oyuncuları dinlendirdik. Aynı kalitede oyunu böyle devam ettirmek kolay değil" dedi.



12. ADAMA TEŞEKKÜR

Portekizli hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Maç sırasında düzeltmemiz gereken şeyleri not alıyorum ve devrede oyuncularıma söylüyorum. Bunları kişisel olarak oyunculara iletiyorum. Bazen takıma söylüyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum, bize yardımcı oldular. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirip, istenilen seviyeye ulaşmaya çalışacağız. Galibiyet için çok mutluyum."



Pereira, takımın son durumu için de şunları söyledi: "Henüz istediğimiz seviyede değiliz. Takım iyi dinlenemedi ve istediğimiz seviyeye çıkamadık. Üç günde bir maç yapmadığımızda takım istediğim seviyeye çıkabilir. Bu oyuncu grubuna olan inancım çok yüksek. Hedeflerimize ulaşacak potansiyele sahibiz."