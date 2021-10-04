FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira ve Mesut Özil krizinde perde arkası ortaya çıktı! Hastalığı bahane mi?

Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin dünya yıldızı Mesut Özil, teknik direktör Vitor Pereira ile yaşadığı gerilimle mücadeleye damga vurdu.
Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin dünya yıldızı Mesut Özil, teknik direktör Vitor Pereira ile yaşadığı gerilimle mücadeleye damga vurdu.
OYUNA GİRMEMESİNE ÇOK SİNİRLENDİ!
Teknik direktör Vitor Pereira'nın ilk 11'de şans vermediği yıldız futbolcu uzun süre saha kenarında ısınmasına rağmen oyuna girmemesine çok sinirlendi. Mesut'un tişörtünü yedek kulübesine doğru fırlatması büyük krizin ayyuka çıkmasına sebebiyet verdi.
BOMBA İDDİA: HASTALIK BAHANE
Takvim.com.tr'nin haberine göre, Vitor Pereira ile Mesut Özil arasındaki gerilim 1 hafta öncesine dayanıyor. Hatayspor deplasmanında yine yedek kalan Mesut Özil maçın bitimine çok kısa bir süre kala oyuna alınmasına çok bozulmuştu.
Hafta içinde Olympiakos sınavı öncesi grip olduğu için kadroya alınmayan yıldız futbolcuyla ilgili şok bir iddia kulislerde konuşuluyor. Mesut'un Yunan ekibine karşı da yedek kalacağını öğrendiği ve bu nedenle hastalığını bahane ederek kadroya girmediği öne sürülüyor.
Kasımpaşa maçında hem yedek kalmasına hem de oyuna alınmamasına sert tepki gösteren tecrübeli yıldız ile Pereira arasında çok soğuk rüzgarlar esiyor. Yaşanan krizin takıma büyük zarar vereceğini düşünen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ikili arasındaki gerilimi azaltmak için çaba harcıyor.
VITOR PEREIRA VAN PERSIE İLE BENZER BİR GERİLİM YAŞADI
Pereira, Fenerbahçe'deki ilk döneminde yine takımın en önemli isimlerinden biri olan Robin Van Persie ile benzer bir gerilim yaşamıştı. Portekizli çalıştırıcının görevine son verilmesinde yaşanan bu gerilimin önemli rol oynadığı belirtilmişti. Pereira ve Mesut Özil arasındaki soğuk savaşın önümüzdeki günlerde nasıl sonuçlar doğuracağı merak konusu olmuş durumda.