FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira ve Mesut Özil krizinde perde arkası ortaya çıktı! Hastalığı bahane mi?

Hafta içinde Olympiakos sınavı öncesi grip olduğu için kadroya alınmayan yıldız futbolcuyla ilgili şok bir iddia kulislerde konuşuluyor. Mesut'un Yunan ekibine karşı da yedek kalacağını öğrendiği ve bu nedenle hastalığını bahane ederek kadroya girmediği öne sürülüyor.

Kasımpaşa maçında hem yedek kalmasına hem de oyuna alınmamasına sert tepki gösteren tecrübeli yıldız ile Pereira arasında çok soğuk rüzgarlar esiyor. Yaşanan krizin takıma büyük zarar vereceğini düşünen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ikili arasındaki gerilimi azaltmak için çaba harcıyor.