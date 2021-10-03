Ziraat’e şans tanımadı: 3-1

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Ziraat Bankkart ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Haldun Alagaş'taki karşılaşmanın ilk setini 25-23 kaybeden sarı-lacivertliler, sonraki setleri 25-22, 26-24 ve 25-16 önde tamamlayarak salondan 3-1 galip ayrıldı.
FenerbahçeHDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Ziraat Bankkart ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Haldun Alagaş'taki karşılaşmanın ilk setini 25-23 kaybeden sarı-lacivertliler, sonraki setleri 25-22, 26-24 ve 25-16 önde tamamlayarak salondan 3-1 galip ayrıldı.