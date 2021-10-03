FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira Fenerbahçe Kasımpaşa maçı öncesi konuştu

İŞTE PEREIRA'NIN AÇIKLAMALARI:

Bizim için önemli bir maç. Son aldığımız yenilgiden sonra bugün sahada reaksiyon göstermek istiyoruz. Kendi dinamik ve kalitemizi sahada göstermek, 3 puanı almak istiyoruz.

Her takım, her maçı kazanmak için oynar. Bizim için de önemli bir maç. Son kaybımızdan sonra sahada bir reaksiyon göstermek istiyoruz. Gerçek karakterimizi sahaya yansıtmak istiyoruz.

Haftada bir maç oynasaydık sürekli aynı ilk 11'le çıkabilirdik ancak şu anda haftada iki maç oynuyoruz. Aynı yoğunluğu devam ettirebilmek için değişiklik yapmamız gerekiyor.