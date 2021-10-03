FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo gerçeği! Esas nedeni...

Fenerbahçe'de Olympiakos maçında alınan mağlubiyetin yankıları sürüyor. 3'lü savunmayla yoluna devam eden Fenerbahçe'de özellikle savunma hattındaki başarı dikkat çekti. Ancak Avrupa Ligi'nde son oynanan Olympiakos maçında bu başarı gösterilemedi. Bunun temel sebebi ise yenen erken gol sonrası takımın oyun disiplininden kopması oldu. Milliyet'te yer alan habere göre maç sonu yapılan detaylı analizler oyuncularla paylaşıldı. Buna göre beklenmedik anda yenen gol sonrası bir an önce gol bulma düşüncesi ile sarı-lacivertli futbolcular antrenmanda çalıştıklarını bir kenara bıraktı.

Maçın iç sahada olması, taraftar desteği ile birlikte sabırlı oyun yerine coşkulu oyuna geçiş yapıldı. Bu oyun tarzı takımın boyunu uzattı. Bölgeler arası mesafeler arttı. Ciddi efor harcayan takımda oynanan oyunun daha geniş alana yayılmasından en çok etkilenen isimler orta sahanın merkezindeki Gustavo ile Mert Hakan Yandaş oldu. Bu iki isim de oyundan alınırken protestolara maruz kaldı. Gustavo ve Mert Hakan'ın performansı beğenilmese de bunun temel sebebi bu iki oyuncudan kaynaklanmıyordu.