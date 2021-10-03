FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo gerçeği! Esas nedeni...

Fenerbahçe'de Olympiakos maçında Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş'a taraftarlar tarafından tepki gösterilmişti. İki futbolcu kenara gelirken tribünler tarafından ıslıklanmıştı. Sarı-lacivertlilerde taktik disiplinden çıkılması nedeniyle yükü kaldırmak kolay olmadı.
Olympiakos yenilgisi sonrası ligde Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira oyuncularını motive ediyor. Ligde 8. haftaya liderlik koltuğunda giren sarı-lacivertlilerde Pereira oyuncularının, Kasımpaşa karşısında hazır olmasını istiyor. Kadrodaki rotasyon kadar mental hazırlığa da önem veren Portekizli hoca, öğrencilerine, "Biz bir aileyiz. Kazanırken de kaybederken de beraberiz" mesajıyla destek oluyor.
Olympiakos maçının analizlerinde Fenerbahçe'nin aslında birçok anda skoru çevirme şansını yakaladığı görüldü. İlk yarı biterken Rossi'nin kale önünde harcadığı fırsat ve ikinci yarının hemen başında Pelkas'ın direkten dönen topu kırılma anları oldu.