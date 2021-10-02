Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi!

Fenerbahçe'de, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlandı.

Akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman; ısınma, çabukluk ve pas çalışması ile başladı. Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Olympiakos karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular, sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

MESUT ÖZİL TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-lacivertlilerde gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos maçında forma giyemeyen Mesut Özil de takımla çalıştı.

Bu antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.



