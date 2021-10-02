Son dakika spor haberi: Ender Bilgin'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi

HERKES TEKNİK DİREKTÖR! Vitor Pereira, Olympiakos maçından önce yaptığı basın toplantısında iki dikkat çekici cümle sarf etti. "Herkes teknik direktör, herkes benden daha iyi biliyor" diyen Portekizli teknik adam, "Bazen sorudan ziyade, yorum gibi sorular oluyor" diyerek basın mensuplarının kulağını da çınlattı. Açıkçası maçlardan sonraki basın toplantılarında bu durumu sık sık yaşıyoruz. İçinde soru barındırmayan, durum tespiti ya da yorum şeklindeki cümleler birbirini izliyor.

Soru çok az. Gerçi soru soranların da kimi zaman "Bunu kim soruyor?" cevabıyla karşılaştığı da oldu. Kimi, çekindiği için methiyeler düzerek çanak sorular soruyor; kimi de öne çıkma sevdası ile yorum yapmaktan soru sormaya fırsat bulamıyor. Doğru soruyu soran her muhabirin sonuna kadar yanındayız. Gelelim "Herkes biliyor" kısmına… Pereira'nın da kabul ettiği gibi "Eğer eleştirilmek istemiyorsanız başka bir iş yapmanız lazım."