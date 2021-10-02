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Novak çok deneyimli

Filip Novak uzun süre sonra tekrar Çekya Milli Takımı'na davet edildi. Teknik direktör Jaroslav Silhavy, 31 yaşındaki sol bekin tecrübesine vurgu yaparak, "En son geçen Kasım ayında milli takımdaydı. Bu süreçte onunla defalarca görüştüm. Sakatlıklar geçirdi. Ama artık oynuyor. Hatta son maçta gol bile attı. Deneyimlerinden yararlanacağız" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Novak çok deneyimli
Filip Novak uzun süre sonra tekrar Çekya Milli Takımı'na davet edildi. Teknik direktör Jaroslav Silhavy, 31 yaşındaki sol bekin tecrübesine vurgu yaparak, "En son geçen Kasım ayında milli takımdaydı. Bu süreçte onunla defalarca görüştüm. Sakatlıklar geçirdi. Ama artık oynuyor. Hatta son maçta gol bile attı. Deneyimlerinden yararlanacağız" dedi.
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