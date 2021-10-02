Haberler Fenerbahçe Gustavo ve Mert’e destek

Gustavo ve Mert’e destek

Ülker Stadı'nda taraftarların ıslıkladığı Luiz Gustavo ile Mert Hakan Yandaş'a soyunma odasında Pereira ve takım arkadaşları moral verdi. İki oyuncu da oldukça üzgün görünürken, Gustavo, "Takımın kaptanlarından biri olarak sorumluluğun büyük kısmını üstüme alıyorum. Bugün maalesef istediğim performansımda değildi" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Gustavo ve Mert’e destek
Ülker Stadı'nda taraftarların ıslıkladığı Luiz Gustavo ile Mert Hakan Yandaş'a soyunma odasında Pereira ve takım arkadaşları moral verdi. İki oyuncu da oldukça üzgün görünürken, Gustavo, "Takımın kaptanlarından biri olarak sorumluluğun büyük kısmını üstüme alıyorum. Bugün maalesef istediğim performansımda değildi" dedi.
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