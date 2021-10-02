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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de gol(cü) sıkıntısı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında Frankfurt ile Almanya'da 1-1 berabere kalmış, ikinci maçında ise sahasında Olympiakos'a 3-0 yenilmişti. Grupta en fazla gol beklentisine ulaşan (5,25) takım olan Kanarya, iki maçta 1 gol atabildi. Sarı lacivertlilerde ligde ve Avrupa'da Serdar Dursun ve Mergim Berisha sessiz kaldı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de gol(cü) sıkıntısı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ikinci maçlar sonunda en fazla gol beklentisine ulaşan takım oldu.

Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt (1-1) ve Olympiakos (0-3) ile oynadığı karşılaşmalarda 5,25 gol beklentisi elde etti. Ancak Kanarya sadece bir kez Mesut Özil'le fileleri havalandırabildi.

Olympiakos 3,27 gol beklentisiyle iki maçta 5 gol atarken, 2,29 gol beklentisine ulaşan Frankfurt 2 gol kaydetti. Royal Antwerp de 2,62 oranıyla 1 gol attı. Fenerbahçe'de pozisyonları değerlendirememe ve golcü sıkıntısı bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Yeni transferler Mergim Berisha (6 maç) ve Serdar Dursun (2 maç) henüz golle tanışamazken, Enner Valencia da grup maçlarında sessiz kaldı.

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