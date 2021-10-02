Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ikinci maçlar sonunda en fazla gol beklentisine ulaşan takım oldu.

Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt (1-1) ve Olympiakos (0-3) ile oynadığı karşılaşmalarda 5,25 gol beklentisi elde etti. Ancak Kanarya sadece bir kez Mesut Özil'le fileleri havalandırabildi.

Olympiakos 3,27 gol beklentisiyle iki maçta 5 gol atarken, 2,29 gol beklentisine ulaşan Frankfurt 2 gol kaydetti. Royal Antwerp de 2,62 oranıyla 1 gol attı. Fenerbahçe'de pozisyonları değerlendirememe ve golcü sıkıntısı bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Yeni transferler Mergim Berisha (6 maç) ve Serdar Dursun (2 maç) henüz golle tanışamazken, Enner Valencia da grup maçlarında sessiz kaldı.