FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 2 büyük tehlike! Olympiakos maçında...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında Olympiakos'a Kadıköy'de 3-0 gibi farklı bir skorla kaybeden Fenerbahçe'de tehlike çanları çalıyor. Sarı-Lacivertli kulübü gelecek maçlarda bekleyen 2 ciddi tehlike bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bunların ilki takım diğeri ise taraftar ile ilgili.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında Olympiakos'a Kadıköy'de 3-0 gibi farklı bir skorla kaybeden Fenerbahçe'de tehlike çanları çalıyor. Sarı-Lacivertli kulübü gelecek maçlarda bekleyen 2 ciddi tehlike bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bunların ilki takım diğeri ise taraftar ile ilgili.
KAPALI SAVUNMA SENDROMU!
Fenerbahçe kapalı savunmalara karşı hala bir çare bulabilmiş değil. Ligde Sivas ve Başakşehir maçında yaşananlar Olympiakos'un beşli savunma anlayışına karşı da değişmedi.
USTA AYAKLAR BİRDEN SUSUYOR
Kapalı savunmaları aşmakta zorlanan Fenerbahçe, geri düşünce de toparlanmakta oldukça zorlanıyor. Geniş alanda etkili olan ayaklar dar alanda susuyor.