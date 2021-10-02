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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 2 büyük tehlike! Olympiakos maçında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ikinci maçında Olympiakos ile karşılaşan Fenerbahçe'de, şok bir mağlubiyet yaşandı. Sahasında 3-0 mağlup olan Kanarya'da bazı futbolcular ıslıklanırken, taraftarların maç boyunca gösterdiği tepki dikkat çekti. Sarı lacivertlilerde gösterilen performansın yanında taraftarların tahammülsüzlüğü de gelecek için tehlike yarattı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 2 büyük tehlike! Olympiakos maçında...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında Olympiakos'a Kadıköy'de 3-0 gibi farklı bir skorla kaybeden Fenerbahçe'de tehlike çanları çalıyor. Sarı-Lacivertli kulübü gelecek maçlarda bekleyen 2 ciddi tehlike bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bunların ilki takım diğeri ise taraftar ile ilgili.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 2 büyük tehlike! Olympiakos maçında...

KAPALI SAVUNMA SENDROMU!

Fenerbahçe kapalı savunmalara karşı hala bir çare bulabilmiş değil. Ligde Sivas ve Başakşehir maçında yaşananlar Olympiakos'un beşli savunma anlayışına karşı da değişmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 2 büyük tehlike! Olympiakos maçında...

USTA AYAKLAR BİRDEN SUSUYOR

Kapalı savunmaları aşmakta zorlanan Fenerbahçe, geri düşünce de toparlanmakta oldukça zorlanıyor. Geniş alanda etkili olan ayaklar dar alanda susuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 2 büyük tehlike! Olympiakos maçında...

TARAFTARIN HİÇ TAHAMMÜLÜ YOK

Taraftar bu sezon iç sahada alınan ilk yenilgide takımı ıslıkladı. Kulübeye pet şişe atıldı. Bu tahammülsüzlük takımı da olumsuz etkiliyor ve geriyor. Sezonun kalanın bu iki soruna çare bulunması şart. (Takvim)

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