Son dakika spor haberleri | Mesut Özil Kasımpaşa Fenerbahçe maçına 11'de başlayacak!

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, Mesut Özil'den müjdeli haber geldi. Gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos karşılaşmasında kadroda olmayan yıldız isim Kasımpaşa maçı ile birlikte formasına dönecek. A Spor'un haberine göre Mesut Özil sahaya 11'de çıkacak.

SOSA'NIN SON DURUMU NE?

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "Fenerbahçe'de Sosa'nın sakatlık sürecinin uzaması kendisine iyi bakmamasıyla alakalı değil. Pereira için Sosa çok önemli. Hafta sonu oynaması zor ancak milli aranın ardından takımdaki yerini almasını bekliyoruz." dedi.