SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fenerbahçe'yi 'Mesut' etmiyor! Sadece bir kez... (FB haberi)

Fenerbahçe'de geçen sezon sakatlıklar ve hazır olmadığı gerekçesiyle bir türlü düzenli oynayamayan Mesut Özil, yeni sezonun geride kalan bölümünde de benzer bir görüntü sergiledi. Sabah'ın haberine göre; Avrupa Ligi'nde Olympiakos mücadelesi öncesi gribal enfeksiyon geçirip kadrodan çıkarılan 32 yaşındaki yıldız, bu sezon ikinci kez sağlık problemi yaşadı. Ligdeki 7 maçta sadece Giresunspor'a karşı 90 dakikayı görebilen Özil, diğer karşılaşmalarda oyundan alındı ya da sonradan dahil oldu. Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt maçında oyundan çıkarılan tecrübeli futbolcu, play-off'taki Helsinki mücadelesinde de 90 dakikayı tamamlayamadı. Mesut, toplamda 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

SAHADAKİ HAYALET

Fenerbahçe'de Pelkas performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Özellikle maçın ilk yarısında kullandığı topların neredeyse tamamında adresi tutturamayan Yunan yıldız, ikinci yarıda biraz silkinir gibi oldu. Bir şutu da direkten döndü. Taraftarlar, sosyal medyada tecrübeli futbolcuya büyük tepki gösterdi.