Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de karar verildi! Jose Sosa... (FB spor haberi)

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de karar verildi! Jose Sosa... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde Olymiakos'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa için kararını verdi. Kanarya, son 6 maçta forma giyemeyen Jose Sosa'yı gözden çıkardı. Yıldız oyuncu da devre arasında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 10:23 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 10:34
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de karar verildi! Jose Sosa... (FB spor haberi)

Fenerbahçe 'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Jose Sosa'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Akşam'ın haberine göre; sakatlığı sebebiyle ligde ve Avrupa'da oynadığı son 6 maçta forma giyemeyen Jose Sosa gözden çıkarıldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de karar verildi! Jose Sosa... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE'DEN JOSE SOSA KARARI

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa için devre arasında gelecek olası teklifleri değerlendirme kararı aldı. Yeni transferler sonrası forma şansı azalan ve yüksek maaşıyla dikkat çeken Jose Sosa'nın takımdan ayrılması halinde mali anlamda da rahatlama sağlanacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de karar verildi! Jose Sosa... (FB spor haberi)

"JOSE SOSA TRANSFERİNİ ÇOK İSTERİM"

Arjantin ekiplerinden Estudiantes, altyapısında yetişen Jose Sosa'yı sezon başında istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan Estudiantes Başkanı Martin Gorostegui, konuyla ilgili birkaç ay önce yaptığı açıklamada "Jose Sosa transferinin gerçekleşmesini çok isterim" demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de karar verildi! Jose Sosa... (FB spor haberi)

"Jose Sosa kulübümüzün ölçülerine uygun bir isim. Onunla ilgili geçmişte söylentiler olmuştu. Başkan olmanın dışında bu kulübün aynı zamanda bir taraftarıyım da ve transferin gerçekleşmesini çok isterim. Sosa'nın dönmesini hangi taraftar istemez. Sosa'nın yeniden Arjantin'e dönmesi tamamen onun tercihine bağlı."

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de karar verildi! Jose Sosa... (FB spor haberi)

5 MAÇTA SKOR KATKISI YOK

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 5 maça çıkan Jose Sosa gol veya asist yapamadı.

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