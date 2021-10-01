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Mesut yetişmedi

Gribal enfeksiyona yakalanan ve son idmanda yer almayan Mesut Özil yoğun tedaviye rağmen iyileşmeyince maçtan önce kadrodan çıkarıldı. İrfan Can, Nazım, Sosa, Serdar Aziz ve Tisserand sakatlıkları geçmediği, Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da UEFA listesinde yer almadıkları için forma giyemediler.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 06:50
Mesut yetişmedi
Gribal enfeksiyona yakalanan ve son idmanda yer almayan Mesut Özil yoğun tedaviye rağmen iyileşmeyince maçtan önce kadrodan çıkarıldı. İrfan Can, Nazım, Sosa, Serdar Aziz ve Tisserand sakatlıkları geçmediği, Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da UEFA listesinde yer almadıkları için forma giyemediler.
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