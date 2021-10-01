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Fenerbahçe'ye sakat isimlerden iyi haber! İşte son durum

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de, sakat isimlerden iyi haber geldi. Mesut Özil'in hastalığını atlatmasının ardından Tisserand ve Serdar Aziz'den de iyi haber geldi. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa maçı öncesi sarı lacivertlilerin son durumu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 21:08
Fenerbahçe'ye sakat isimlerden iyi haber! İşte son durum

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'ye sakat isimlerden iyi haber! İşte son durum

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, UEFA Avrupa Ligi'nde dün Olympiakos ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı.

Fenerbahçe'ye sakat isimlerden iyi haber! İşte son durum

Diğer oyuncular ise 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Hücum organizasyonlarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla antrenman tamamlandı.

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