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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? Fenerbahçe saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Fenerbahçe, Süper Lig'de liderliğini korumak istiyor. Olympiakos'a karşı alınan 3-0'lık yenilginin ardından Kasımpaşa'yı yenerek taraftarını mutlu etmek isteyen Fenerbahçe'de, sakatlıkları bulunan Zajc, Tisserand, Nazım, Sosa, İrfan ve Serdar Aziz, Vitor Pereira'nın kararına bağlı olarak kadroya dahil edilebilir. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? Fenerbahçe saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 16:41
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? Fenerbahçe saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler...

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 3 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Zorbay Küçük.

FENERBAHÇE'DE MESUT ÖZİL SEVİNCİ YAŞANIYOR!

Gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos karşılaşmasına kadroda olmayan yıldız isim Kasımpaşa maçı ile birlikte formasına dönecek.

GUSTAVO DİNLENDİRİLEBİLİR!

Sezon başından bu yana her maçta forma giyen Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçında dinlendirilebilir. Gustovo'nun Olympiakos maçında yorgunluk yaşadığı teknik ekip tarafından gözlemlendi.

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