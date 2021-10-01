FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Olympiakos maçını yorumladı!

Olypiakos'un Portekizli hoca Pedro Martins'in, Vitor Pereira'yı kendi silahı ile vurduğunu da söyleyebiliriz. Merkezi kapat, rakibi uzun oynamaya zorla, baskıdan topu kaptığında hızlıca hücuma geç. Antwerp ile Atina'da oynadılar. 2-1 kazandıkları maçta, beş şutları var. Antwerp'in 16… 1-0'ı korudular uzun süre. Kadıköy'de de benzerini yaptılar. Pereira'nın da "kapanan rakip" planı olmadığını da gördük böylece. Yoksa, Hatay'daki plan ve takımla sahaya çıkmazdı.

Baskı yapacağı maçta Pelkas kararı doğru ama, uzun santrforu (Berisha) kulübede tutması manasız. Mesut Özil'in rahatsızlığı, böyle set defans rakipler karşısında seçenek şansı da bırakmıyor. Evet; Fenerbahçe genç ve istekli bir takım ama direnci ancak kalite ile çözebilirler. Fırsatlar da yakaladılar, goller de kaçırdılar. Fakat rakip de kaçırdı. Son dakikalarda tribünler kaleci Altay ve stoper Kim için alkışlarını kullandı. Farkın açılmasını önlediler çünkü.