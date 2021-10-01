FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Olympiakos maçını yorumladı!

Tabii böyle maçlarda kırılan değil, kıran taraf olmak gerekir. Hele böyle Avrupa kupasında az maç oynadığınız, günlük anlık performansların öne çıkacağı, telafisi olmayan bu turnuvalarda, her zaman 0-0'ı doğru oynamak gerekir. Çünkü ligdeki uzun maç trafiğinde birçok şeyi tolere edebilirsiniz ama burada kaybedilen puanları tolere etme şansınız, bu kısa maç takviminden dolayı daha zordur. Tabii ki bu seviyeler ligimizle eşdeğer değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır. Şu ana kadar oynanan resmi maçlarda da Fenerbahçe, Başakşehir karşısında geriye düştüğü maçı çevirememiştir.
Aynısı da ikinci defa Olympiakos karşısında tekrarlandı. Burada yalnız bu oyuncu kalitesiyle açıklanmayacağı gibi oyun kalitesinin, organizasyonun, hücum çeşitliğinin savunma önü ve arkasındaki tüm opsiyonların kullanılmasının, hücum setlerinin doğru planlanması ve bunu oyunda özellikle de rakibe doğru oyun tuzaklarının kurulması çok değerlidir. Pereira, takımına "0-1" geriye düştüğünde takım bütünlüğünden ayrılan görüntüsünü, içgüdüsel oyunu ve saha içindeki yaşanan panik havasını bir an önce düzeltip, bu yumuşak karnını güçlü hale getirmek için daha fazla çalışmalıdır.