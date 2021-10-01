Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası Yunan basınından skandal manşetler! Vangelis Marinakis'in küstah sözleri sonrası...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası Yunan basınından skandal manşetler! Vangelis Marinakis'in küstah sözleri sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Olympiakos'a 3-0 yenildi. Yunan basını ise karşılaşma sonrası skandal manşetler attı. Olympiakos Başkanı Marinakis de mücadelenin ardından küstah açıklamalarda bulunmuştu. İşte Yunan basınında maç sonrası atılan o skandal başlıklardan bazıları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 11:42
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası Yunan basınından skandal manşetler! Vangelis Marinakis'in küstah sözleri sonrası...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında sahasında Olympiakos'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibine 3-0 mağlup olarak beklemediği bir yenilgi aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası Yunan basınından skandal manşetler! Vangelis Marinakis'in küstah sözleri sonrası...

Bu mücadele sonrası Olympiakos Kulübü Başkanı Vangelis Marinakis, küstahça bir açıklamada bulunarak, "Kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi" dedi. Yunan basınından bazı siteler de müsabakayla ilgili skandal manşetlere yer verdi. İşte onlardan bazıları...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası Yunan basınından skandal manşetler! Vangelis Marinakis'in küstah sözleri sonrası...

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