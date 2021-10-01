FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası Yunan basınından skandal manşetler! Vangelis Marinakis'in küstah sözleri sonrası...

Bu mücadele sonrası Olympiakos Kulübü Başkanı Vangelis Marinakis, küstahça bir açıklamada bulunarak, "Kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi" dedi. Yunan basınından bazı siteler de müsabakayla ilgili skandal manşetlere yer verdi. İşte onlardan bazıları...