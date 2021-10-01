Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, maçın ardından kısa ve net konuştu. "Fenerbahçe'nin önde baskı yapacağını biliyorduk" diyen Portekizli hoca, "Rakibimizi araştırdık ve Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Bu sonucu bekliyorduk. Kazanmak için buradaydık. 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı. Martins, sözlerine şöyle devam etti: "Fenerbahçe harika bir takım. Vitor Pereira harika bir teknik direktör. Bu gece (dün) Fenerbahçe sahada birçok problem çıkardı bize. İki takım arasındaki tek fark, pozisyonları değerlendirme farkıydı. Skor, kolay galibiyet gibi görünebilir ama değil."