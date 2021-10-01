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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'nin eski hastalığı hortladı! Bireysel kabus

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşı karşıya gelirken, maçtan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin sezon boyunca en etkili olduğu yer savunma hattı olurken, Olympiakos maçında büyük zaaflar verildi. Fenerbahçe'nin yediği ,lk golde Szalai’nin, ikinci ve 3. golde ise Novak ve Gustavo’nun kaptırdığı toplar kalemizde gol oldu. Savunma bu kez sınıfta kaldı. İşte detaylar... | Fb haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 06:50
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'nin eski hastalığı hortladı! Bireysel kabus

Fenerbahçe'nin farklı yenilgisinde bireysel hatalar önemli rol oynadı. İlk golden önce orta sahada atak hazırlığı yapılırken Attila Szalai'nin hatalı pasını kapan Olympiakos, savunmayı eksik yakaladı. Soares cezayı kesti. Masouras'ın attığı ikinci gol Filip Novak'ın, üçüncü gol ise Luiz Gustavo'nun kaptırdığı topların ardından gelişen ataklarla geldi. Bu tablo Kanarya'da geçen sezonki defansı akıllara getirdi!.. Öte yandan bu sezon düne kadar ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta kalesinde 8 gole geçit veren sarı-lacivertliler, Olympiakos'tan 3 gol birden yedi.

ALTAY NE YAPSIN
Kaleci Altay, savunmanın yaptığı hataları telafi etmeye çalıştı ancak çabası yetmedi. Sarı-lacivertli file bekçisi, ikinci ve üçüncü gollerde ilk topları çelerken, arkadaşları pozisyonları seyredince ikinci vuruşlar gol oldu. Tribünler, Altay lehine tezahürat yaptı.

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