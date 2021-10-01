"Açıklamak zor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. Çok zor bir oynadıklarını belirterek sözlerine başlayan Pereira, "Evinde böyle bir mağlubiyet aldığınızda bunu açıklamak zordur. Yediğimiz ikinci gol de takım olarak bizi bozdu. Önümüzdeki maçlarda bunları telafi edeceğiz. Normalde yapmadığımız hataları yaptık. İlk fırsatlarında golü buldular. Basit top kaybettik. Merkezde bize fırsat vermediler" diye konuştu. Portekizli hoca, sözlerine şöyle devam etti:



O AN MAÇ BİTTİ



"İLK yarıda ilk hatamızı cezalandırdılar. İkinci devreye çok iyi başladık. Pozisyonlar ürettik ama değerlendiremedik. İkinci yarıda kalbimizle oynadığımızı söyleyebilirim ama olmadı. Güçlü başladık, pozisyonlar da bulduk. İkinci gol bizim organizasyonumuzu bozdu. O an maç bizim için bitti. Denedik ama zayıf bir deneme oldu sonrasında boşluklar verip üçüncü golü yedik. Bu 3 puanı telafi etmemiz lazım. Önümüzde pazar günü ligde Kasımpaşa ile bir maçımız var. Artık o karşılaşmaya hazır olmamız lazım."