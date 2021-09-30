Vitor Pereira: Savaşacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos'u yenmek için performanslarını zorlamaları gerektiğini söyledi. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Çok güçlü bir maç olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi tecrübesi olan bizim gibi büyük bir kulüp. Portekizli hocalarıyla arkadaşız. Kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. İyi bir sonuç almak için zorlamamız gerekiyor. Taraftarın atmosferi umarın yarın yanımızda olur. Buna bu maçta ihtiyacımız var" dedi.



ROTASYON ŞART!..

Gruptaki şanslarını da değerlendiren Pereira, "Kalite olarak farklı olsalar da birbirine yakın ve lider olmak için yarışan 4 takım var. Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı söylememi bekliyorsunuz ancak ben gerçekçi olmaktan yanayım. Benim için en önemli şey yarınki maçı kazanmak. Bunun için sahada savaşacağız" diye konuştu. Portekizli hoca, rotasyon yapıp yapmayacağıyla ilgili ise, "Bizim yüksek ritimli oynamamız için rotasyon yapmamız lazım. Rotasyon olmadan bu tempoyu sürdürmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.



"MIN JAE KIM EN İYİSİ"

Kim Min Jae'nin çalıştığı en iyi oyunculardan birisi olduğunu söyleyen Pereira, Caulker'ı sistemine uymadığı için gönderdiğini söyledi. Henüz gol atamayan Berisha içinse, "Berisha ve tüm oyuncuların performansından memnunum. Berisha çok fazla çalışıyor. Buraya geldiğinde antrenman yapacak fırsatı olmadan sahaya çıktı. Tıpkı Rossi ve Crespo gibi. Özgüvenlerini kazanmaya çalışıyorlar" dedi.



"BURAK'IN ZAMANA İHTİYACI VAR"

Henüz forma şansı bulamayan Burak Kapacak ile ilgili soruya Pereira, "Çok genç ve kaliteli bir futbolcu. Ancak buraya ikinci ligden geldi. Defansif ve taktik anlamında, ne zaman savunma ve hücum yapması gerektiğini anlaması konusunda zamana ihtiyacı var" yanıtını verdi.



"HERKES TEKNIK DIREKTÖR!"

Pereira, antrenman metodu, sistem ve oyuncu tercihleriyle ilgili yapılan eleştiriler için, "Eleştiri futbolun sihirli yönlerinden biri. İnsanlar kafede, barlarda sürekli konuşurlar. Kimse içerde nasıl çalıştığınızı, metodolojinizi bilmez ama konuşur. Herkes teknik direktör, benden iyi biliyor! Bu benim için iyi bir şey. Beni canlı tutuyor. Eleştirilmek istemiyorsanız, futbolla ilgilenmeyeceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.