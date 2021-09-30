Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası Vitor Pereira'dan 3-0 yorumu!

Fenerbahçe ile Olympikaos, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta hiç beklemediği bir sonuç aldı. Mücadeleyi 3-0 kaybeden Kanarya, grupta 1 puanla 3. sırada yer aldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları:

Böyle bir mağlubiyeti açıklamak zor. Normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Onlar ilk hatayı cezalandırdı. Basit top kayıpları yaptık. Merkezde kalabalıklardı, boşluk bulamadık.

İkinci yarıya güçlü başladık. Pozisyonlar bulduk. Kalbimizle oynadık ama bir kontra atakla ikinci golü buldular. Sonrası zordu. İkinci gol bizim organizasyonumuzu bozdu. Denedik ama zayıf bir deneme oldu sonrasında. Boşluklar verip üçüncü golü yedik.

Zor bir maçtı. Bu 3 puanı telafi etmemiz lazım. Önümüzde pazar günü bir maç daha var. O maça hazır olmamız lazım.

Birçok pozisyon üretip atamadık. Onlar her geldiklerinde attılar. Bu seviyelerde basit hatalar yapmamak, ilk golü yememek gerekir. Anahtar budur. Onlar ilk golü attılar. Biz daha sonra iyi oynadık ve biz iyi oynarken ikinci golü attılar. O an maç bizim için bitti.